Antilliaans Dagblad | De scheiding der machten

Willemstad – Mag een rechter zich bemoeien met een intern probleem van de Staten? Komt daarmee de ‘trias politica’, de scheiding van de machten in gevaar? Nee, zegt de coalitie. Ja, zegt de oppositie. Rechter Kimberly Lasten legde gisteren tijdens de behandeling van het kort geding van Shaheen Elhage (PAR) tegen het Land, de Staten, de Statenvoorzitter en alle twintig zittende Statenleden, de vraag voor aan de verdediging van Elhage: ,,Heeft de rechter de macht om parlementariërs te bevelen aan een vergadering deel te nemen? Hoe ziet u dat in de praktijk?”

,,Ja, dit is een bevoegdheid van de rechter”, antwoordt advocaat Bonapart. ,,Elhage ís Statenlid. Het gaat hier om quorum.” In de pleitnotities gaat hij dieper in op de kwestie. De rechter mengt zich niet in de politieke besluitvorming met een vonnis maar verplicht de overheid en haar organen om te voldoen aan de Staatsregeling en het kiesreglement, namelijk ‘dat het geloofsonderzoek moet worden nageleefd’.

Zo’n oordeel ‘raakt niet de inhoud van de verhandelingen en besluiten van de Staten noch van het Land, noch van de individuele Statenleden’. De parlementariërs beslissen onveranderd naar hun eigen inzichten en discretie. Maar ‘er geldt een constitutionele plicht’ wat betreft de behandeling van de geloofsbrieven en de besluitvorming daarover, ‘voor een voltallig en functionerende Staten’.

,,De door de oppositionele Statenleden af te roepen mantra van de Trias Politica kan hen niet baten”, stelt Bonapart. Ook advocaat van het Land Curaçao Virginia ziet ‘een kleine opening in de wetgeving’ die het mogelijk maakt dat de rechter kan ingrijpen. ,,Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden.”

Maar wat als diezelfde Statenleden het bevel van het gerecht niet opvolgen en opnieuw niet komen opdagen bij een openbare vergadering, wil rechter Lasten weten. ,,Dan gaat het allereerst om fatsoen”, zegt Bonapart. En als het daaraan ontbreekt moet het Land in actie komen. ,,Of de gouverneur grijpt in en schrijft en brief aan Nederland.”

De verdedigingen van de vier oppositieleden van MFK en Rennox Calmes ziet dat anders. Advocaat Osepa heeft geen enkel artikel in de wet gevonden dat zegt dat het gerecht de bevoegdheid heeft om Statenleden een dergelijke verplichting op te leggen. ,,Er bestaat geen wet die zegt dat een Statenlid moet meewerken aan een quorum”, zegt Osepa. Van een onrechtmatige daad van de oppositieleden is geen sprake, ook al omdat zij hebben aangeven een korte, afgebakende periode, juist binnen het reces, niet naar de vergaderingen te komen, namelijk tot een maand na het ontslag van Marilyn Alcalá-Wallé (PAR).

Het is ‘een rariteit’ om een rechter te vragen ‘de scheiding der machten te schenden’, vindt Osepa. De Staten zijn nu tot zuilen gevormd met een etiket van ‘pro’ en ‘contra’ de behandeling van de geloofsbrieven, terwijl volksvertegenwoordigers individueel hun eigen standpunt moeten innemen. Wat de oppositie betreft is de rechter niet bevoegd en moeten de eisen van Elhage worden afgedaan als ‘niet ontvankelijk’.

