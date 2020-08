Ingezonden | Kleuters en rappers

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Monique Rhuggenaath aan het woord.

Het optreden van de jongeman afgelopen woensdag voor Fòrti tegen de regering is illustratief voor het deplorabele niveau van de politieke omgangsvormen op dit moment. Dat het kennelijk geaccepteerd is dat men in het parlement geen respect toont voor collega’s van regeringsfracties op momenten dat zij aan het woord zijn, is al erg genoeg.

Statenleden die niet eens moeite doen om te verhullen dat ze bijna nooit acte de présence geven in de kamer, vinden het ook normaal om andere politici in de Staten te negeren, te slaan, of uit te schelden.

Dit is duidelijk het voorbeeld voor deze jongeman, die graag wil dat de regering opstapt, maar daar verder niet over wil praten. Als hij besluit toch iets te zeggen, wat hij beter niet had kunnen doen, blijkt duidelijk dat hij de kunst van de verkeerde ‘rolmodellen’ heeft afgekeken. Iemand die aspiraties heeft om een leider, of een volksvertegenwoordiger te zijn, kan zich niet als een rapper profileren die een andere ‘dist’ door beledigingen toe te zingen. That is a totally different line of work.

We leven in een vrij land, waarin je je mening zonder vrees kunt verkondigen. Wil je echter serieus genomen worden en worden beschouwd als een serieuze gesprekspartner, zal je toch minstens de ondergrens van geaccepteerde omgangsvormen moeten zien te bereiken en iets aan de inhoud van je boodschap moeten doen. Dat deze ondergrens steeds verder wegzakt in het moeras van gekozen onwetendheid zie ik als een van de problemen waar we op dit moment mee kampen.

As for the gay guys and girls out there: ik ken alleen gays fuerte. Ze moeten wel sterk zijn, omdat ze hun hele leven dit soort opmerkingen moeten aanhoren en grappig moeten vinden.

Onze minister-president bevindt zich dus in goed gezelschap, en weet nu in ieder geval wie hij wel en wie hij niet serieus hoeft te nemen. Het zou onze mooi zijn als de Statenleden van de oppositiepartijen anytime soon, als ze uit de zandbak willen komen, zich kunnen voegen bij de wel serieus te nemen personen. Dat zijn ze aan ons volk verplicht.

Monique Rhuggenaath,

Curaçao