AlgemeenDagblad | Trump doet nieuwe poging om vrijgave van zijn belastingaangiften te voorkomen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw een poging gedaan om te voorkomen dat financiële documenten, waaronder zijn belastingaangiften, aan justitie in Manhattan worden vrijgegeven. De advocaten van de president hebben maandag (lokale tijd) een zaak aangespannen bij de rechtbank in New York om een ​​dagvaarding van justitie ‘ongeldig en niet-afdwingbaar’ te verklaren.

Volgens Trumps advocaten zou de dagvaarding ‘ongelooflijk uitgebreid’ zijn. Bovendien zou die ‘met kwade bedoelingen’ zijn uitgebracht en gelijkstaan aan ‘intimidatie’ van de president.

Trump was eerder voor het Amerikaanse Hooggerechtshof gedaagd in een juridisch geschil over de documenten die door aanklager Cyrus Vance waren opgevraagd bij zijn accountantsbedrijf Mazars.

Het Hooggerechtshof oordeelde begin juli dat Trump, als president, niet vrijgesteld is van de verplichting om op verzoek bewijs te leveren in strafprocedures.

Bron: Algemeen Dagblad