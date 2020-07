Fracties bij gouverneur | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Gouverneur Lucille George-Wout heeft de fractieleiders van zowel de oppositie als de coalitie uitgenodigd om vanochtend de in de Staten ontstane impasse te bespreken.

Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) gaf gisteren – toen de fracties van de oppositie voor een tweede maal wegbleven van de vergadering waarbij de geloofsbrieven van Shaheen Elhage moesten worden behandeld – te kennen dat het parlement door de impasse onmogelijk kan functioneren.

In de huidige situatie telt de Staten tien leden van de oppositie en tien leden van de coalitie. Elhage moet toetreden tot het parlement dat uit 21 leden hoort te bestaan, maar de leden van de oppositie houden dit sinds vorige week tegen. Met de gespreksronde die vanochtend begint, wil de gouverneur – zo lijkt het – trachten de impasse te doorbreken opdat de Staten weer kan functioneren.

De Statenvoorzitter opende gisterochtend omstreeks 9.30 uur de vergadering om deze na enkele minuten alweer af te sluiten. Pauletta liet weten ‘de laatste democratische ontwikkelingen in ons land zwaar te betreuren’ en de vergadering spoedig weer op te zullen roepen. Later liet de Statenvoorzitter in een persverklaring weten dat geconcludeerd kan worden dat het parlementair democratisch systeem in een impasse verkeert en dat dit het voor de Staten onmogelijk maakt om te functioneren. ,,Dit druist in tegen het recht van de stemmers die tijdens vrije verkiezingen 21 Statenleden kiezen. Het kan niet zo zijn dat enkele Statenleden voor de bevolking de beslissing maken wie wel en wie niet parlementariër kan zijn”, aldus Pauletta, die aangeeft erop ‘te rekenen dat het recht zal zegevieren en dat Statenleden hun plicht nakomen zoals is vastgelegd in de wet’.

De oppositie – MFK, KdNT, PS en MP – bleven afgelopen vrijdag, toen voor het eerst de vergadering was opgeroepen om de geloofsbrieven van Elhage goed te keuren, ook al weg. In het weekeinde dat daarop volgde gaf PS-leider Ben Whiteman even de hoop dat de vergadering van gisteren wel op een meerderheid kon rekenen waardoor de geloofsbrieven van Elhage konden worden goedgekeurd. Whiteman gaf in een interview bij Radio Mas namelijk aan dat Pueblo Soberano voor ‘politiek fatsoen en democratie’ staat en dat PS-Statenlid Jaime Córdoba daarom dus aanwezig zou zijn bij de vergadering. Córdoba gaf datzelfde weekend echter te kennen helemaal niet aanwezig te zullen zijn bij de vergadering en maakte dit gisteren waar. Daarmee lijkt er sprake van een breuk binnen PS, waarbij de partij en het Statenlid niet op dezelfde lijn zitten. Zowel Córdoba en Whiteman waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Ondertussen overweegt Elhage zelf een kort geding om zo alsnog door de gouverneur tot Statenlid te worden beëdigd, zo bevestigt hij tegenover deze krant. Tot gisteravond had hij echter nog geen definitief besluit genomen.

Bron: Antilliaans Dagblad