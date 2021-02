AD | Twentse Vincent en Kasia ontvluchten met dochters de lockdown: ‘Op Curaçao voelen we ons veilig en vrij’

Mandy de Jong | Algemeen Dagblad

Vincent de Vlugt en Kasia Hering konden er niet meer tegen: verstikkende coronaregels en een crisis waar geen eind aan lijkt te komen. En dus vertrokken ze samen met hun dochters Emma en Sofie naar Curaçao. „Er zijn vast mensen die ons nu verafschuwen.”

Roekeloos en onverantwoord. Vincent en Kasia kunnen de reacties op social media uittekenen. En toch bellen ze vanuit zonnig Curaçao naar Nederland. Vrijheid is hun grootste geluk. En daar moet je juist in deze tijd gewoon over kunnen praten, vinden ze. „Natuurlijk bestaat corona”, zegt Vincent. „Maar is dit beleid goed voor iedereen?” Daar heeft het stel twijfels over. „Ik wil het helemaal niet over PCR-testen en vaccins hebben hoor. Dit gaat over gezinsgeluk. En dat vind je niet alleen in Nederland.”

Misschien blijven?

Echt gelukkig waren ze de afgelopen maanden niet in Enschede. Kasia: „Met twee kinderen op 50 vierkante meter. En door het slechte weer konden we geen kant op. Ik zag aan onze dochters dat ze zich door alle regels slechter voelden. Ik werd er depressief van.” Dat geldt nu natuurlijk voor heel veel gezinnen. Maar Vincent en Kasia keken elkaar tijdens de feestdagen eens goed in de ogen en kwamen tot de conclusie: dit willen we niet voor Emma en Sofie. Bijna een maand wonen en werken ze nu daarom al op Curaçao. „Als we terugkunnen naar ons leven vóór corona, dan stappen we begin april op het vliegtuig terug. Zo niet, dan blijven we.” En ze zijn niet de enige.

Vrijdagmiddagborrels

Hoe het daar is? Wie hun foto’s en video’s op Instagram bekijkt zou zich bijna afvragen of ze op Curaçao überhaupt wel van Covid-19 hebben gehoord. Er zijn vrijdagmiddagborrels, barbecues bij vrienden en etentjes op het strand. „Het is fantastisch”, zegt Kasia. Ze draait haar telefoonscherm bij. Het uitzicht kan zo op een ansichtkaart. Emma en Sofie zijn een paar uurtjes naar de opvang en samen met Vincent heeft ze op een terras haar laptop opengeklapt. Hij is internetondernemer, zij reisblogger. Samen woonden en werkten ze wel vaker in het buitenland. „We zijn hier met veel gelijkgestemden, vooral ondernemers, die met dezelfde intentie naar Curaçao zijn gekomen als wij. Enkelen hebben hun huur in Amsterdam al opgezegd.”

Vraag ze niet: wat als Covid-19 op het eiland écht uitbreekt? Want daar hebben Vincent en Kasia een pasklaar antwoord op. „Curaçao voelt als een veilige haven. De afgelopen dagen zijn er nul nieuwe besmettingen bij gekomen. We hebben onze verzekering aangepast en zijn nu ook in oranje gebied goed verzekerd. Angst kennen we niet. Natuurlijk kan het virus ons treffen, maar er gaat niets boven onze vrijheid en die van de kinderen.”

Als ondernemer word ik zelf ook geraakt door deze crisis. Ik heb al een aantal klanten verloren

Vincent de Vlugt

Klanten verloren

De reacties in hun omgeving zijn wisselend: er is begrip, maar ook veel onbegrip. „Er zijn vast mensen die ons nu verafschuwen”, zegt Kasia. „Maar ik krijg ook veel berichten van moeders via social media en daar schieten me de tranen van in de ogen. Hun kinderen zijn eenzaam en gaan eraan onderdoor. Ze gunnen ons daarom deze reis en als het kon waren ze ook gegaan, schrijven ze.” Het stel loopt niet weg voor corona, zegt het. Vincent: „Als ondernemer word ik zelf ook geraakt door deze crisis. Ik heb al een aantal klanten verloren.”

Thuisbasis onbekend

Je hoeft natuurlijk niet naar Curaçao te verhuizen om je vrij te voelen, benadrukt Vincent. „Het gaat erom dat je bewust kiest en stilstaat bij de vraag wat geluk voor jou betekent. Voor ons is dat vrijheid.” Maar zelfs hier ontkomen ze niet helemaal aan coronaregels. „Er geldt een avondklok van 23.00 tot 04.30 uur en in de supermarkten moet je een mondkapje dragen. Officieel moet je ook afstand houden. Dat kan met dit buitenleven allemaal prima.”

Aan een nieuw normaal met regels zoals mondkapjes en afstand houden op basisscho­len, daaraan doen we niet mee

Kasia Hering

De coronarellen, de avondklok, heropening van scholen: ze volgen het nieuws op de voet. Kasia: „Willen we onze kinderen straks al die restricties wel weer opleggen?” Door de komst van Emma en Sofie is hun vrijheidsgevoel alleen maar sterker geworden. „Zijn er landen die een ander beleid voeren? Aan een ‘nieuw normaal’ met regels zoals mondkapjes en afstand houden op basisscholen, daaraan doen we niet mee. Misschien ligt onze thuisbasis dan wel niet meer in Nederland.”

Kom naar Curaçao

De stranden van Curaçao zitten vol met ‘digital nomads’ zoals Vincent en Kasia. Het eiland staat op de lijst ‘veilige landen met een laag Covid-19-risico van de rijksoverheid, de reisrestricties zijn beperkt en vliegtuigmaatschappijen gaan nog bijna dagelijks op en neer.

Het kabinet van Curaçao ziet kansen en presenteerde deze week het programma ‘At home in Curaçao’, gericht op digital nomads, investeerders en overwinteraars. Het eiland versoepelt onder andere de verblijfsvoorwaarden. Maar je komt niet zomaar komen. Een negatieve PCR-verklaring en reisverzekering zijn verplicht. Het aantal besmettingen op Curaçao is gedaald tot 53 actieve coronabesmettingen.

