Ingezonden | Ter bewustwording van onze kiezers

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Artikel 47 van onze Staatsregeling stelt; ‘De Staten onderzoeken de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden en beslissen met inachtneming van bij landsverordening te stellen regels de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrieven of verkiezing zelf rijzen’. De Staten installeren een commissie die de geloofsbrieven onderzoekt. Nergens staat vermeld dat de Staten over de geloofsbrieven dient te stemmen.

Artikel 47 van de Memorie van Toelichting

Artikel 47 van de Memorie van Toelichting stelt, quote; ‘In dit artikel wordt de Staten verplicht de geloofsbrieven van hun nieuw benoemde leden te onderzoeken’ Unquote. Indien de Staatsregeling stelt dat de Staten verplicht zijn de geloofsbrieven te onderzoeken, waarom is dit nog niet geschied?

De oplossing

Het probleem ligt in het feit dat de commissie die de geloofsbrieven dient te onderzoeken in een vergadering van de Staten wordt geïnstalleerd. Indien er geen quorum is voor de vergadering kan de commissie niet geïnstalleerd worden. Mijn voorstel is om het onderzoeken van de geloofsbrieven los te koppelen van een vergadering van de Staten.

De commissie wordt dan aan het begin van de zittingsperiode van de Staten geïnstalleerd voor een periode van twee of vier jaar. Het probleem zoals hierboven omschreven komt dan niet meer ter sprake.

‘Problem is resolved’.

Commentaar

Artikel 47 spreekt van ‘nieuw benoemde leden’. De vraag is, hoe kan men spreken van ‘nieuw benoemde leden’, terwijl de geloofsbrieven niet eens onderzocht zijn? Pas dan wanneer de gekozene zijn/haar eed aflegt ten overstaan van de gouverneur kan er sprake zijn van benoeming. In het Kiesreglement is er sprake van ‘de gekozene’, zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht en de eed is afgelegd ten overstaan van de gouverneur. Dit is weer één van de onduidelijkheden en fouten in de Staatsregeling, waarnaar ik al jaren verwijs. Iedereen blijft in hun winterslaap.

In mijn volgende communiqué’s zal ik (weer) ingaan op elk van deze fouten en onduidelijkheden. Feit is dat de statenleden en ministers zich niet hebben gehouden aan hun eedaflegging ten overstaan van de gouverneur zoals vastgelegd in artikel 49 van de Staatsregeling, dat zij zullen helpen de Staatsregeling te onderhouden. Ik analiseer al vele jaren diverse voorvallen die zich voordoen in dit gemeenschap en publiceer mijn kommentaren via de nieuwsmedia. Indien u dat wenst zal ik mijn werk voortzetten in de Staten.

Felix D. Pinedo Msc,

Curacao