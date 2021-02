TPO | Conservatieve salafisten, erotische taarten en Gerard Reve

Geen romanschrijver kan deze werkelijkheden bedenken |

Column Ronald van Raak

De Brabantse Jolisa Brouwer verkoopt erotische taarten. Dat moet de vrijzinnige bakster natuurlijk zélf weten, ware het niet dat zij hoog op de lijst staat van de Partij van de Eenheid, de behoudende moslimpartij van Arnoud van Doorn.

Die combinatie van conservatief salafisme en erotische taarten viel niet goed en Jolisa trok zich na ophef op de sociale media terug als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Je zult maar een conservatieve salafist zijn én houden van erotische taarten, dan ben je plotseling electoraal dakloos. Jolisa Brouwer bakt al meer dan tien jaar erotische taarten, in bakkerij De Ouwe Taart in Waalre. Sinds kort is ze lid van de Partij van de Eenheid van Arnoud van Doorn, die in de gemeenteraad zit van Den Haag. Een nogal opmerkelijke figuur, die ooit is begonnen als raadslid voor de PVV en ook actief was in de LPF. Hij werd een aantal keer opgepakt en veroordeeld, onder andere voor het verkopen van drugs aan minderjarigen.

‘Ik vind het opmerkelijk dat deze vrijzinnige kunstenares zich zo thuis voelt bij de conservatieve partij van Arnoud van Doorn’

Toen ik het bericht las moest ik denken aan Gerard Reve. Niet alleen vanwege de enorme fallussen op het banket (Jolisa Brouwer spreekt van ‘Piemeltaarten’), maar omdat die meende dat een schrijver nooit de waarheid kon schrijven, omdat niemand je dan gelooft. ‘Werkelijk gebeurd is een pover excuus’, zo vond de volksschrijver. Ook dit verhaal over conservatieve salafisten en erotische taarten zal een schrijver flink moeten afzwakken voordat de lezer het geloofwaardig zal vinden. Ik vind het opmerkelijk dat deze vrijzinnige kunstenares zich zo thuis voelt bij de conservatieve partij van Arnoud van Doorn. Niet minder vreemd is het dat deze partijleider niet op de hoogte was van de baksels van de nummer drie op zijn lijst. Ze zijn in Waalre al vele jaren te koop en via internet te bestellen. De Partij van de Eenheid vroeg Jolisa Brouwer de baksels van haar website te halen, maar dat weigerde ze. Wel zegt ze achter de partij te blijven staan.

‘De zaak leidde ook nog tot iets heel anders, namelijk dat de vrolijke bakster te maken kreeg met dreigementen, door salafisten zonder gevoel voor humor’

In aanloop naar deze verkiezingen zagen we bij verschillende partijen discussies over de kieslijsten, zoals bij het CDA (De Jonge), de PvdA (Asscher), GroenLinks (Bouchallikht), 50Plus (Krol) en Forum (Baudet). Elk voorval heeft een andere reden en kent een andere achtergrond, maar het gebeurt naar mijn idee vaker dan bij eerdere verkiezingen. Al die verhalen, je zou ze elk moeten afzwakken om als ‘fictie’ geloofwaardig te kunnen zijn. Geen romanschrijver kan deze werkelijkheden bedenken. Het verhaal van Jolisa Brouwer is wel het meest bijzondere. De kwestie leende zich goed voor de sociale media, waar de commentaren niet van de lucht waren. Wat weer leidde tot veel bestellingen van erotische taarten. De zaak leidde ook nog tot iets heel anders, namelijk dat de vrolijke bakster te maken kreeg met dreigementen, door salafisten zonder gevoel voor humor. Die laten zien waarom de partij mensen zoals Jolisa Brouwer juist zo goed kan gebruiken.

Bron: The Post Online