WNL | Hoekstra wil drugscriminelen harder aanpakken: ‘Stevenen stap voor stap af op halve narcostaat’

Peter Visser

Het is hoog tijd dat we de georganiseerde misdaad in Nederland harder gaan aanpakken. Doen we dat niet, dan wordt Nederland “een soort halve narcostaat”. Dat zegt lijsttrekker van het CDA Wopke Hoekstra donderdagavond in Op1. Hij wil meer rechercheurs en zwaardere straffen voor drugsdelicten.

Vandaag werd bekend dat de politie in 2020 meer drugslabs en opslaglocaties voor drugs heeft gevonden dan in het jaar daarvoor. Het aantal opgerolde labs steeg met achttien tot 108 en het aantal opslagplekken met twintig tot 105. “Ik heb in de jaren dat ik in de Eerste Kamer zat mij hier als politiewoordvoerder in mogen verdiepen. We hebben écht een groot probleem als het gaat om de georganiseerde misdaad”, zegt Hoekstra. “Die gaat steeds meer hand in hand met de drugscriminaliteit. Als we daar niets tegen doen, stevenen we stap voor stap af op een soort halve narcostaat”, waarschuwt hij.

Minister van Financiën en CDA-lijsttrekker @WBHoekstra wil de criminaliteit in Nederland aanpakken. “We hebben echt een groot probleem in Nederland als het gaat om de georganiseerde misdaad”. #Op1 pic.twitter.com/9x42BOjrQJ — Op1 (@op1npo) March 4, 2021

We hebben de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van kleinere criminaliteit, zegt Hoekstra, maar te weinig in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. “Een jaar of tien geleden ging het over meer blauw op straat. Heel terecht. Maar als je ziet wat wij nu zijn geworden, als het gaat om de invoer en de uitvoer van drugs, is dat een heel groot probleem. Er gaan miljarden in om”, zegt de lijsttrekker van het CDA.

Hoekstra wil zwaardere straffen

Hoekstra pleit voor meer repressie: hardere straffen, meer politieagenten en meer rechercheurs. “Maar aan de andere kant moet je ook investeren in preventie. De oplossing is er één van een lange adem. Je moet meer geld afpakken van de criminelen en dat in de buurten investeren. Je moet zorgen dat jongeren minder snel op dat criminele pad terechtkomen en op school blijven zitten. Want jong geleerd is oud gedaan. Holleeder en Taghi hebben een historie die begon op straat.”

Hoekstra wil meer geld vrijmaken om het probleem te tackelen. “Als je als land in Europa bovenaan het lijstje staat met de laagste straffen voor drugsdelicten, maar wel het meeste invoert en uitvoert, is dat toch wel bizar”, aldus Hoekstra.

Bron: WNL.nl