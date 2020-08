WIK | Dollar wordt steeds minder waard

Gerard Driehuis | Welingelichte Kringen

De koers van de Amerikaanse dollar gaat steeds harder onderuit. Hoe meer zieken er zijn in de VS, des te goedkoper wordt de dollar.

Analisten uiten hun twijfels over de houdbaarheid van de dollar als reservemunt, nu de zorgen over de Amerikaanse economie de koers steeds verder omlaag drukken, schrijft het FD. Eén euro was vrijdag bij het sluiten van de handel goed voor afgerond $1,18, terwijl dat eind mei nog krap $1,09 was.

Op de valutamarkt is dat een forse beweging, die bovendien steeds sneller gaat. Gemeten tegenover een mandje met andere belangrijke valuta’s beleefde de dollar in juli de slechtste maand in tien jaar tijd.

