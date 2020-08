KKC | NOW lijst 2e tranche gelekt

Met NOW lijst april 2020

WILLEMSTAD – De NOW lijst met bedrijven die onlangs in april jl. loonsubsidie hebben ontvangen is uitgelekt via de Whatapp, Facebook en andere social media. Uit de Lijst blijkt dat het Renaissance resort en Casino van Eduardo de Veer, het Santa Barbara beach en golf resort van Citco, Sunscape resort en casino van Lowenstein en Curacao Airport Partners (CAP) waarvan de partners niet bekend zijn in de tweede tranche elk meer dan een half miljoen gulden aan staatssteun hebben ontvangen in verband met schade als gevolg van de coronacrises.

Top VIJF bedragen

Renaissance resort & Casino (Eduardo de Veer/Metacorp) : nafls. 1.110.155 Curacao Airport Partners (CAP) : nafls. 786.376 Sunscape resort en casino (Lowenstein) : nafls. 668.079 Santa Barbara beach en golf resort (Citco) : nafls. 658.413 Kentucky Fried Chicken : nafls. 405.022

De tv-zender Direct beschikte al in mei over de lijst, maar sinds afgelopen week wordt de NOW-lijst met vertrouwelijke informatie ook via sociale media gedeeld.

De verantwoordelijkheid van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO). Het uitvoeringsorgaan is de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Volgens de Amigoe ontkent SVB-directeur Philip Martis dat de documenten vanuit zijn organisatie zijn verspreid, MEO minister Steven Martina zou onbereikbaar zijn voor commentaar.

In Nederland worden de gegevens van bedrijven die in de eerste aanvraagperiode van NOW een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen sinds 10 juli gepubliceeerd in een NOW- register. Dit is omdat de Nederlandse overheid zo transparant mogelijk wil zijn over de verdeling van publiek geld.

In de Curacaose regeling NOW staat vermeldt dat werkgevers die NOW aanvragen doen, dienen in te stemmen met publicatie van bepaalde gegevens. Het is niet bekend of Curacao het Nederlandse voorbeeld gaat volgen. Ook is niet bekend bij welke organisatie de gegevens vandaan komen.

Bron: Knipselkrant Curacao

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

