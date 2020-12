VTR | China keurt eerste vaccin goed

China heeft een eerste vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd. Dat hebben de autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Het vaccin is ontwikkeld door Sinopharm, een bedrijf in handen van de Chinese overheid. Woensdag stelde Sinopharm dat het vaccin voor 79,3 procent effectief zou zijn, afgaande op de resultaten van de laatste testronde.

Beijing Biological Products Institute Co., een dochteronderneming van Sinopharm, zei in een woensdag gepubliceerde verklaring dat tussentijdse resultaten aantonen dat het Sinopharm-vaccin veilig is en dat mensen die twee doses kregen, antilichamen op hoog niveau produceerden. Meer details werden er niet gegeven, zoals de grootte van de proef, het aantal infecties in de proef en de bijwerkingen.

50 miljoen mensen inenten

De coronavaccins ontwikkeld door Sinopharm werden al aan honderdduizenden mensen toegediend in het kader van een noodprogramma dat werd goedgekeurd door de Chinese regering. In november liet de voorzitter van het bedrijf weten dat al bijna 1 miljoen mensen het vaccin hadden gekregen, nog voor het vaccin dus werd goedgekeurd.

Woensdag werd een verklaring vrijgegeven waaruit blijkt dat het vaccin zou voldoen aan de normen vaan de WHO en China’s eigen regulator, de National Medical Products Administration. Het Chinese vaccin is wel minder effectief dan de vaccins ontwikkeld door Pfizer/BioNTech (95 procent) en Moderna (94,5 procent). Ook het Russische vaccin Spoetnik zou effectiever zijn met 91 procent.

China wil minstens 50 miljoen mensen gevaccineerd hebben tegen midden februari, wanneer het Chinese Nieuwjaar is. Veel Chinezen hebben dan vakantie en trekken dan naar huis om dat te vieren. De Chinese regering wil voorkomen dat het virus zich door die verplaatsingen terug kan verspreiden.

Bron: VRT.be