Volkskrant | Wat een schandaal dat niemand op Curaçao dit een schandaal lijkt te vinden

Kees Broere

Leuk, die kleuren voor partijen, maar media vragen zich af wat verkiezingen voor zin hebben als parlementariërs niet komen opdagen, leest correspondent Kees Broere.

Noem het toeval, noem het ironie, of zie er desnoods een zoveelste complot in. De Kiesraad op Curaçao moest voor de stembusgang hier van 19 maart nog ‘kleuren’ toewijzen aan de nieuwe partijen die meedoen. De nieuwkomer die zich Vishon, oftewel Visie noemt, kreeg zwart. De partij die bij Nederland wil horen: oranje.

Het scheelde trouwens niet veel of de leden van de Kiesraad hadden naar de verfwinkel gemoeten om zich bij te laten praten over mogelijke kleurschakeringen. Voor de verkiezingen van de 21 zetels in de Staten, zoals het parlement op het Caribische eiland wordt genoemd, komen maar liefst vijftien partijen op de lijst.

Stemhokje

Dat elke partij een eigen kleur heeft, maakt het de minder-geletterde kiezer volgende maand in het stemhokje wat gemakkelijker. (Over kleurenblinde stemgerechtigden heeft niemand het dan weer. Maar ook de namen van de partijen staan er uiteraard bij.) En wie dezer dagen twee vlaggen aan één lantaarnpaal ziet hangen, kan die zonder te hoeven lezen uit elkaar houden.

Alles om het de kiezer dus zo aangenaam mogelijk te maken. Wel blijft, zo valt uit veel berichten in de Curaçaose media op te maken, de vraag staan waaróm die kiezer op 19 maart een stem zou komen uitbrengen. Natuurlijk, om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen, maar dan moeten die vertegenwoordigers in de Staten wel komen opdagen.

Dat laatste klinkt logischer dan het is. Momenteel telt het parlement twintig leden. Eén zetel, horend bij een partij binnen de regeringscoalitie, is vacant gekomen. Om het nieuwe lid te kunnen beëdigen, is een quorum nodig. Maar de gezamenlijke oppositie, die tien zetels heeft, weigert naar de vergaderingen te komen. Een enkele partij geeft zelfs aan pas na 19 maart, in nieuwe samenstelling dus, de Staten weer te zullen bezoeken.

Schandaal

Het grootste schandaal hierbij is mogelijk wel dat haast niemand deze feitelijke blokkade van het democratisch gekozen parlement nog een schandaal vindt. De oppositie deed het eerder ook al. Toen moest de rechter eraan te pas komen om de impasse te doorbreken. Nu denken de meeste mensen wellicht: laat maar, over een week of vijf is alles toch weer anders.

Bizar natuurlijk. Dramatisch ook. De huidige regering loopt zich nog altijd het vuur uit de sloffen om aan de combinatie van de coronapandemie en economische neergang het hoofd te bieden.

De huidige oppositiepartijen zeggen dat het beleid niet deugt, maar komen niet met stevig uitgewerkte alternatieven. En de nieuwkomers die wél hun ideeën in een programma hebben staan, moeten nog maar afwachten of zij in de Staten komen om hun plannen in de praktijk te kunnen brengen.

Niemand woedend

Iedereen weet het, niemand lijkt er al te woedend over te zijn. Of anders gezegd: heel veel vertrouwen in de politiek is bij de Curaçaose kiezer niet te vinden. Wat dat voor de uitslag van 19 maart zal betekenen, is door het ontbreken van betrouwbare peilingen nog moeilijk aan te geven.

De ‘trias politica’ is gelukkig nog niet helemaal dood. Het Openbaar Ministerie op het eiland heeft er ook in deze campagnetijd op gewezen dat ‘vrije, geheime en eerlijke verkiezingen’ aan de basis staan van ‘de democratische rechtsstaat’. Oftewel: gij zult de kiezer niet beïnvloeden door cadeautjes uit te delen, laat staan contant geld te geven.

Dit alles conform Artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao. Maar ja, wie leest dat nu nog?

Kees Broere is correspondent in Willemstad.

Bron: Volkskrant