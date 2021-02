Telegraaf | Toeristen onder schot bij autoroof op Curaçao: ’Ik dacht dat we er geweest waren’

Nederlanders op klaarlichte dag overvallen

met automatisch wapen | Paul Eldering

WILLEMSTAD – De Nederlandse vrienden Quentin Matthew en Pieter-Jan Ruesink, begin twintig uit de Achterhoek, dachten dat hun laatste uur had geslagen toen ze op klaarlichte dag een automatisch wapen op zich gericht kregen tijdens een overval.

Het drama speelde zich donderdagmiddag af op Curaçao, tussen Willemstad en Westpunt.

„We maakten een toertje over het eiland met een huurauto en stopten bij een flamingomeertje in de buurt van de wijk Jan Doret en de Bullenbaai. Ineens kwam een geblindeerde auto met piepende remmen naast ons staan. Twee lokale jongens stapten schreeuwend uit en bedreigden ons met wat een uzi leek. Snel verborgen we onze telefoon en portemonnee, ze namen alleen onze auto mee”, vertellen ze geschrokken aan De Telegraaf.

Automatisch wapen

Pieter-Jan herinnert zich slechts het automatische wapen. „Ik kon nergens anders naar kijken.” Ook Quentin vreesde voor zijn leven. „Ik dacht dat we er geweest waren. Godzijdank liep het nog goed af en kwamen we met de schrik vrij. Toen de doodsangst was weggeëbd, konden we in de middle of nowhere mijn moeder bellen om ons op te halen. Nee, we hebben de daders niet goed gezien. De overval was kort en heftig. Bovendien droegen ze iets om hun mond.”

De Nederlandse ondernemer Marlotte Lubbers woont en werkt tijdelijk op Curaçao om de lockdown en alle reisbeperkingen in Nederland te omzeilen. Haar zoon en diens vriend zijn een weekje langsgekomen om bij haar te logeren. „Toen Quentin belde, schrok ik me ook kapot. Ik heb gelijk de politie ingeschakeld. Gelukkig kreeg ik een lift van een aardige man uit Curaçao, die er een stichting voor de jeugd leidt.”

’Geluk gehad’

De politie was al ter plaatse toen Lubbers aankwam. Het proces-verbaal van aangifte bevestigt het ernstige voorval. De politie onderzoekt de zaak verder. Onbekend is of de daders al gepakt zijn. Daarover worden nu geen mededelingen gedaan.

„We denken dat we op de verkeerde tijd op de verkeerde plek waren. Mogelijk dat deze mannen met onze auto een ander misdrijf wilden plegen. We hebben geluk gehad en kunnen er wel weer een beetje om lachen, met een biertje in de hand”, aldus Pieter-Jan en Quentin, die nog even op het eiland blijven.

Corona op Curaçao

Volgens Lubbers is het ondanks corona prima toeven op Curaçao. „Het aantal besmettingen is zeer laag, er liggen ook nauwelijks mensen in het ziekenhuis. Alles is open, ook restaurants en beachclubs. De avondklok gaat hier pas om 23 uur in. Tot dan kun je genoeg doen, mits je afstand houdt en een mondkapje draagt. Stranden zijn overdag toegankelijk en op de toeristische plekken is niets aan de hand.”

Lubbers kan op Curaçao naar eigen zeggen ’normaal’ leven en haar brood verdienen. „Oké, je wordt dan misschien soms wel beroofd van je auto, maar niet van je vrijheid zoals nu in Nederland.”

Curaçao begint volgende week met vaccineren. Ondanks het negatieve (oranje) reisadvies in Nederland zijn er sinds november volgens de laatste cijfers toch duizenden reizigers via Schiphol aangekomen, voor familiebezoek, zaken of vakantie. Reisindustrie en horeca willen graag op 1 maart terug naar code geel om weer meer (geteste) toeristen te ontvangen.

Bron: Telegraaf