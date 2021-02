Volkskrant | ‘Op Curaçao mokt niemand over de avondklok. Men telt hier zijn zegeningen. Kan ik iedereen aanraden’

bellen met correspondent Kees Broere

Op Curaçao is de Britse variant van het covid-19 virus bij één coronapatiënt aangetroffen. Dat noopt tot waakzaamheid, maar correspondent Kees Broere geniet van de ontspannen manier waarmee de eilandbewoners zich door de coronacrisis heenslaan. ‘Tel je zegeningen, dan blijf je geestelijk gezond.’

Kees, terwijl Nederland zucht onder een avondklok, met een sneeuwstorm in het vooruitzicht, luister jij zo in de tropische zon naar jullie corona-briefing. Wat verwacht je?

‘Curaçao is op de goede weg, nadat we er een paar maanden geleden erg slecht voorstonden. Duizend gevallen was op bevolking van 160 duizend mensen fors, en eind december kwam de reguliere zorg dan ook in de knel. Het aantal besmettingen is nu teruggedrongen naar zo’n 60 gevallen dankzij een tweede lockdown. Vorig jaar mochten we op een gegeven moment alleen twee keer per week naar buiten om boodschappen te doen. De tweede lockdown was minder streng met een avondklok op 21 uur gesteld, plus een drooglegging. Dat alles is weer versoepeld: de avondklok gaat om 23 uur in, en alcohol buitenshuis mag ook weer. Voorlopig blijft dit zo.’

De Britse variant waart ook bij jullie rond. Zijn daar zorgen over?

‘De ontwikkelingen zijn negatief en positief tegelijk. Minder gevallen, vaccinaties komen eraan, maar de Britse variant is er ook. Het was geen kwestie of die hier zou uitbreken, maar wanneer. Testen en bron- en contactonderzoek zijn hier prima geregeld, maar voor de zekerheid zijn de monsters met de Britse variant toch naar het RIVM in Nederland gestuurd, omdat het de eerste keer is dat hij hier opdook. Dat het eiland gebruik kan maken van de expertise van Nederland is toch een voordeel van de koninkrijksband. Covid drijft de autonome eilanden dichter naar Nederland. Dat komt ook door de hulp die het eiland kreeg toen de van toerisme afhankelijke economie door covid totaal instortte. Ineens waren mensen hun baan kwijt en raakten ze afhankelijk van voedselhulp. Eenderde van de bevolking was kopje onder gegaan als Nederland niet was bijgesprongen.’

Is die herwaardering van Nederland blijvend?

‘Op 19 maart zijn er verkiezingen en je weet nooit welke politieke krachten rond de gevoeligheid over eventuele afhankelijkheid van Nederland spelen. Een zeker wantrouwen tegenover de precieze bedoelingen van de oud-kolonisator Nederland is op de Caribische eilanden nooit helemaal verdwenen en zal ook blijven. Voor nu ligt er wel een economisch herstelplan, waarbij Nederland en Curaçao het eens zijn geworden over een structurele verbetering van bijvoorbeeld het onderwijs, de bureaucratie en de gezondheidszorg.’

Over gezondheidszorg gesproken, hoe gaat het met vaccineren?

‘Nederland betaalt ook de vaccins, een team van de RIVM is bezig geweest met de voorbereiding en er zijn speciale koelkasten om het Pfizer-vaccin bij extreem lage temperaturen op te slaan. Ze beginnen op 15 februari met zorgpersoneel en zestigplussers en op kleinere eilanden wordt gewoon iedereen in één keer ingeënt. Als we erin slagen de besmettingen bij de rest van de bevolking laag te houden tot iedereen de prik heeft gehad, zijn we straks misschien een zo goed als covid-vrij eiland, midden in de zee van de pandemie. De hoop is dat we die code oranje snel kwijtraken, want dat is echt toekomstperspectief voor iedereen: heerlijk op vakantie naar een gevaccineerd eiland!’

Zon, zee en geen corona: dat klinkt geweldig. Hoe is de stemming onder de bevolking, die zijn economie aan de pandemie kapot ziet gaan?

‘Mensen gaan hier iets meer ontspannen om met de situatie. Men is niet zo opgefokt. Die bijna gekmakende discussie die in Nederland over covid-19 wordt gevoerd, is hier al maanden geleden tot stilstand gekomen. Mensen gaan er inmiddels van uit dat experts het beste met ons voor hebben en dat schept zoveel rust en ontspanning. Ik kan het iedereen aanraden.

Natuurlijk begrijp ik dat het niet prettig is om in februari in een krappe woning op drie hoog achter kinderen thuisonderwijs te moeten geven, terwijl je zelf je baan kwijt bent, maar in de ogen van een buitenstaander zoals ik heeft de Nederlandse manier van denken op dit moment bijna iets ziekelijks, waardoor de geestelijke volksgezondheid onder druk komt te staan.’



Wat kunnen Nederlanders hier leren van jullie op Curaçao?

‘Als het gaat om de strijd tegen covid-19 is hier vertrouwen in de zorg en het bestuur, niet iedere beslissing wordt tot de grond toe op alle detailpunten bediscussieerd. Het scheelt dat mensen een zekere soberheid van leven gewend zijn: vakanties naar Bali zaten er voor de meesten al niet in – waarom zouden ze ook, ze wonen al in de tropen – dus voelen ze dat gemis niet zo erg. Natuurlijk vindt niemand het leuk dat ook bij ons voor het tweede jaar het carnaval niet doorgaat, ze zijn hier immers dol op dat feest, maar dat het niet kan nu leidt echt niet tot chagrijn en agressie. Men telt hier liever zijn zegeningen. Neem de avondklok: die was als gezegd eerst vanaf 21 uur ’s avonds, maar nu hoeven we pas om 23 uur binnen te zijn. Een nominale avondklok dus. In plaats van te mokken dat je niet tot laat uit kunt gaan, genieten mensen ervan dat ze nu weer hun gemak naar een happy hour kunnen. Ik ga er dan ook vandoor, want er wacht een drankje op me.’

Bron: Volkskrant