Ingezonden | Het geluk van PAR (en misschien ook wel andere regeringspartijen)

Vandaag laten we Marnix van Thiel aan het woord.

Ik weet het nog goed. Iets minder dan vier jaar geleden was ik in een jubelstemming. Het was net duidelijk geworden dat de PAR maar liefst zes zetels zou kriijgen in de nieuwe Sta-ten. Het lag voor de hand dat Eugene Rhuggenaath partijleider van de PAR een nieuwe regering zou gaan leiden. Ik dacht oprecht: hè hè, de grote problemen waar ons eiland mee kampt, zullen eindelijk worden aangepakt.

Na het feestje, dat plaatsvond op het partijkantoor, reed ik naar het nabijgelegen Lik Je Vingers, waar ik een kaassoufflé bestelde om de grote overwinning te vieren, Met de kennis van nu durf ik te stellen dat mijn blijdschap naïef was. Zeer naïef. Want hoe staat ons eiland er eigenlijk voor na vier jaar Rhuggenaath en consorten? Ik ben zeer waarschijnlijk niet de enige die die vraag zou beantwoorden met ‘zeer slecht’. We zijn er geen haar op vooruitgegaan.

De werkloosheid staat op ten minste 17,4 procent van de beroepsbevolking (CBS, 2020) en 14.000 gezinnen zijn afhankelijk van de voedselbank (Van Ditzhuijzen, 2021). Tuurlijk, de coronacrisis heeft de werkloosheid en de afhankelijkheid van de voedselbank verergerd, maar laten we niet doen alsof de crisis deze problemen heeft veroorzaakt. Ze waren er al ver voor de komst van het virus.

Maar heeft de regering-Rhuggenaath in de drie jaar voor de intrede van het virus ook maar iets gedaan aan de werkloosheid en daarmee ook de afhankelijkheid van de voedselbank? Het antwoord is helaas nee. Maar goed, het is nu weer verkiezingstijd en de PAR moet uiteraard kiezers gaan overtuigen. Dat kan de partij moeilijk doen door te wijzen op de resultaten van de regering, want die zijn er bijna niet.

Daarom doet ze iets wat ze, nu ik erop terugkijk, vaker heeft gedaan: doemscenario’s schetsen. Ik citeer Stephen Walroud: ‘Het enige wat tegenwicht kan bieden tegen wat eraan komt, is een grote PAR. Zo groot dat het niet lukt om de PAR buiten te sluiten zoals Schotte en Wiels deden in 2010. Strategisch stemmen is belangriiker dan ooit geworden’ (www.facebook.com). Vrij vertaald: ‘Stem op ons, want anders komen de corrupte slechteriken aan de macht (en God weet wat er dan gebeurt)’.

Zo’n argument zou overtuigend kunnen zijn, ware het niet dat de PAR zelf (ook) zeer weinig oplossingen biedt voor de structurele problemen. Oké, qua corruptie valt het voor mijn gevoel wel mee. Maar daarmee is alles gezegd: de PAR lijkt de partij te zijn geworden van het doormodderen.

Het stomme is dat veel mensen uiteindelijk toch op de PAR zullen stemmen, omdat ze als de dood zijn voor de doemscenario’s die waarheid kunnen worden als partijen als de MFK en Kòrsou di Nos Tur aan de macht komen. Belangrijker: er word oral op de PAR gestemd omdat geen redelijk alternatief is. Als dat cr was geweest, dan had de probleem gehad. Daarom zeg ik: het geluk van de PAR.

Marnix van Thiel,

Curaçao