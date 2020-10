Volkskrant | Donald en Melania Trump besmet met coronavirus

Michiel van der Geest

De Amerikaanse president Donald Trump (74) en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Dat maakte Trump vrijdagochtend bekend via Twitter.

Trump schrijft onmiddellijk aan het herstelproces te beginnen en er ‘SAMEN’ uit te zullen komen. Volgens de arts van de president maken Trump en Melania het ‘op dit moment goed’. Hij verwacht dat Trump zijn taken kan blijven uitvoeren.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de verkiezingscampagne: Trump hoopt over 33 dagen op 3 november te worden herkozen als president. Voorlopig zal hij geen campagnebijeenkomsten kunnen houden, en het hangt van het ziekteverloop af hoe lang hij in quarantaine zal moeten. Met zijn leeftijd behoort Trump tot de risicogroep. Van alle Amerikanen die zijn overleden zijn acht op de tien slachtoffers ouder dan 65 jaar. In de Verenigde Staten zijn tot nu toe 207 duizend mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Donderdagavond zei Trump (74) nog op een politiek diner dat het einde van de pandemie ‘in zicht’ is. ‘We zijn op weg om voor het eind van het jaar een vaccin te hebben ontwikkeld en verspreid, en misschien zelfs substantieel eerder.’ Het komende jaar, aldus Trump, wordt ‘één van de geweldigste jaren uit de geschiedenis van ons land’.

De Amerikaanse president heeft in het verleden meermalen de gevaren van het virus gebagatelliseerd. Zo voorspelde hij dat het virus vanzelf zou verdwijnen, vroeg hij zich af of bleekmiddel een effectieve behandeling zou kunnen zijn, en bezwoer hij dikwijls dat het virus onder controle was.

Zijn opponent Joe Biden twitterde enkele uren voordat bekend werd dat Trump het virus heeft nog dat ‘Trump er alles aan zal doen om af te leiden van het feit dat hij faalde in de Covid-aanpak’.

Het nieuws van Trumps besmetting zorgt voor onrust onder beleggers in New York. Na bekendmaking van het nieuws gingen de openingsindicatoren, de zogeheten futures, flink omlaag. De futures wijzen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 1,5 procent.

Eerder vannacht werd al bekend dat de president in quarantaine de testuitslag afwachtte nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks positief op het virus was getest. Zij reisde deze dinsdag nog met hem naar het presidentskandidatendebat, en vloog woensdag aan boord van Air Force One naar en van een campagnebijeenkomst in Minnesota. Ook zat ze bij hem in de helikopter die hen terug naar het Witte Huis vloog.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hicks kreeg, volgens Bloomberg News, de organisatie die het nieuws als eerste naar buiten bracht, tijdens de bijeenkomst in Minnesota last van klachten. Op de terugweg zou ze zich hebben afgezonderd in Air Force One, het presidentiële vliegtuig.

Hope Hicks gaat aan boord van Air Force OneBeeld AFP

Trump gaf gisterenavond een interview aan Fox News waarin hij het ‘verschrikkelijke’ nieuws bevestigde, waarmee hij doelde op Hicks’ besmetting. Hij leek in het gesprek de bron van de infectie te leggen bij soldaten en politie-agenten. ‘Het is heel lastig als je in de buurt bent van soldaten, luchtofficieren, mariniers en politieagenten – en ik ben heel vaak bij hen – om als ze naar je toekomen te zeggen: ‘blijf weg, blijf weg’.’ Hicks is een ‘heel warm persoon’, zei Trump, en de soldaten en agenten ‘willen ons constant knuffelen omdat we zo veel goede dingen voor ze hebben gedaan’.

Hicks is één van de weinige adviseurs van Trump die nog regelmatig met een mondkapje wordt gezien, ook in overleggen tussen adviseurs van de president. De verkiezingsbijeenkomsten van Trump trekken regelmatig duizenden bezoekers, waarbij mondkapjes nagenoeg afwezig zijn. Ook Trump draagt ze bijna nooit.

Op Fox News zei Trump al te verwachten dat hij snel de uitslag van de test zal krijgen. De president is niet de eerste wereldleider die het virus oploopt. Eerder raakte ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro besmet. De Britse premier Boris Johnson moest zelfs op de intensive care worden opgenomen. Beide mannen zijn inmiddels al lange tijd gewoon weer aan het werk.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Bron: Volkskrant