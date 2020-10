AD | Militairen die dodelijke crash helikopter zagen, doen nu ene na andere drugsvangst

Raymond Boere | Algemeen Dagblad



De militairen die in juli twee collega’s verloren toen hun NH90-helikopter voor de kust van Aruba in zee stortte, hebben nu voor de vijfde keer in een maand tijd drugssmokkelaars uit het water gevist.

Bij de laatste vangst, afgelopen maandag, werd 1720 kilo cocaïne en 29 kilo crystal meth gevonden.

Na het drama met de NH90 en het afscheid van de twee omgekomen collega’s Christine Martens en Erwin Warnies, heeft de bemanning van de Zr. Ms. Groningen de patrouilles in het Caribisch gebied weer hervat. Omdat ze zelf niet meer beschikken over een helikopter, krijgen ze nu hulp van een Britse marinehelikopter.

Deze helibemanning spotte afgelopen maandag de smokkelaars, waarna twee supersnelle boten van de Nederlandse marine hen tot stoppen wisten te dwingen en de drugs in beslag konden nemen.

