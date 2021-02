Volkskrant | De Amerikaanse Senaat spreekt oud-president Trump vrij van ‘aanzetten tot opstand’, impeachment is voorbij

De Amerikaanse Senaat heeft oud-president Trump vrijgesproken van het ‘aanzetten tot een opstand’ bij de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Voor een schuldigverklaring in het impeachment-proces was een tweederde meerderheid nodig. Naast de 50 Democratische senatoren zouden 17 Republikeinse senatoren Trump schuldig moeten verklaren. Zoals verwacht gebeurde dat niet. Uiteindelijk stemden 7 Republikeinen voor een veroordeling van de oud-president, terwijl 43 Republikeinen stemden voor vrijspraak.

Ook Republikeinse senatoren die direct na de bestorming van het Capitool zware kritiek op Trump uitten, zoals fractieleider Mitch McConnell, stemden nu voor vrijspraak. Ze achtten impeachment niet meer nodig omdat Trump niet meer in functie was. Na de stemming zei McConnell dat hij Trump ‘praktisch en moreel verantwoordelijk’ achtte voor de bestorming van het Capitool. ‘De mensen die het gebouw bestormden geloofden dat ze handelden naar de wensen en de instructies van hun president’, aldus McConnell. Ook stelde hij dat Trump ‘wilde mythen’ over verkiezingsfraude had verspreid. Niettemin stemde hij voor vrijspraak, omdat hij van oordeel was dat alleen een president in functie kan worden afgezet, terwijl Trump inmiddels ambteloos burger is.

De Democraten vonden de handelwijze van Trump zo ernstig dat hij formeel afgezet moest worden, ook al is hij niet meer in functie. Bovendien zou de Senaat bij een veroordeling kunnen bepalen dat hij nooit meer een publiek ambt zou mogen bekleden. Daarvoor zou wel een aparte stemming nodig zijn geweest. Zo ver kwam het echter niet. Na een proces van vijf dagen ging Trump vrijuit.

Het proces in de Senaat nam zaterdag nog een verrassende wending toen de Democraten toch een getuige wilden oproepen. Aanvankelijk zagen zij daar niets in. Zij wilden het impeachment-proces zo snel mogelijk afronden omdat een veroordeling van Trump onmogelijk leek. Maar vrijdagavond legde de Republikeinse afgevaardigde Jaime Herrera Beutler een belastende verklaring tegen de oud-president af. Zij had gehoord dat Trump geweigerd had het Congres te hulp te schieten bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Kevin McCarthy, de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, zou Trump hebben gevraagd de bestormers publiekelijk te manen om zich terug te trekken. Trump zou in eerste instantie hebben geantwoord dat het Capitool werd bestormd door antifascisten, niet door zijn eigen aanhangers. Toen McCarthy antwoordde dat dit niet waar was, zei Trump: ‘Wel, Kevin, ik geloof dat deze mensen zich drukker maken over de verkiezingen dan jullie’, doelend op de Republikeinse parlementariërs.

De Democraten vonden deze verklaring ernstig genoeg om Herrera Beutler als getuige op te roepen. Zij kregen steun van vijf Republikeinse senatoren, onder wie Mitt Romney en Lindsey Graham. Andere Republikeinen reageerden echter woedend op het oproepen van getuigen. Zij dreigden benoemingen van Biden te blokkeren. Ook maatregelen om de gevolgen van de coronapandemie zouden geblokkeerd worden, als de Democraten het proces tegen Trump verlengd zou worden. ‘Als zij dit willen laten voortslepen, zullen wij het laten voortslepen. Zij krijgen hun benoemingen niet, zij krijgen niets’, zei senator Joni Ernst uit Iowa.

Daarop besloten de Democraten dat de voor Trump belastende verklaring van Herrera Beutler aan het dossier wordt toegevoegd, zonder dat zij als getuige wordt opgeroepen. Daarna eindigde het impeachment-proces zoals verwacht met een vrijspraak voor Donald Trump.

Na de vrijspraak noemde Donald Trump het impeachment-proces ‘een volgende fase in de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land’.

Bron: Volkskrant