Voetbalprimeur | Ongekende soap bij Curaçao: ‘Onze fax tegengehouden door verbinding te verbreken’

De nationale voetbalbond van Curaçao heeft laten weten dat ‘alles is opgelost’ met Remko Bicentini, de voorganger van Guus Hiddink bij het nationale elftal van het land. Het kamp Bicentini reageert verontwaardigd: “Er is helemaal niets geregeld.”

Dat vertelt Jan Kabalt, de belangenbehartiger van Bicentini, in gesprek met De Telegraaf. “Wat we nu meemaken, heb ik nog nooit eerder ervaren. Dit is echt ongekend”, geeft hij aan.

“De voetbalbond heeft een brief gestuurd aan Bicentini, dat als er voor vrijdagmiddag 13.00 uur Curaçaose tijd geen brief van hem was, alles geregeld zou zijn en het einde verhaal zou zijn. We hebben keurig voor 13.00 uur gereageerd met een fax, die ze tegen hebben gehouden door de verbinding te verbreken.”

De voetbalbond van Curaçao deed er volgens Kabalt vervolgens alles aan om onder de afspraak uit te komen. “We hebben de brief naar verschillende mailadressen gestuurd, naar de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal en via WhatsApp naar Guus Hiddink. Aan Hiddink hebben we laten weten, dat er nog niks geregeld was voor Bicentini. Eerder heeft hij de mededeling gedaan dat hij niet zou tekenen en niet aan de klus zou beginnen voordat het met Bicentini netjes afgehandeld zou zijn. Ik heb hem laten weten dat we ervan uitgaan dat hij zich aan zijn woord zal houden.”

Kabalt en Bicentini zijn het allesbehalve eens met de beslissing van de bond om het contract van de trainer op te zeggen. “Het is belachelijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Je kunt niet een briefje sturen en zeggen: we gaan ervan uit dat het allemaal zo geregeld is als we voor die tijd niks van u horen. Dat is gewoon hondsbrutaal”, sluit Kabalt af.

Bron: Voetbalprimeur.nl