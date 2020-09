BD | 10e coronadode op Aruba, meer besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk blijft stijgen. Op Aruba werd dit weekend gemeld dat er een tiende patiënt is overleden. Op het eiland zijn inmiddels 1200 besmettingen.

Op Sint-Maarten, waar zondag 264 besmettingen zijn geregistreerd, staat het aantal overleden patiënten al enige tijd op zeventien.

Op Curaçao zijn dit weekend vijf nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn hier nu 31 mensen met corona. In maart overleed een Nederlandse toerist op het eiland die was besmet met het virus. Op Bonaire zijn er nu twee gevallen, op zowel Saba als Sint-Eustatius is er één registratie.

De overheid roept de bewoners op om zichzelf en hun familie te beschermen door zich te blijven houden aan de hygiëne-regels en afstand tot anderen te houden. Aruba is het enige eiland dat opnieuw een avondklok heeft ingesteld om verdere verspreiding te vermijden.

De avondklok werd donderdag ingevoerd en geldt tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends. In de nacht van zaterdag of zondag werden negen mensen opgepakt die zonder toestemming op straat waren. Iedereen die wordt aangehouden moet een boete van duizend Arubaanse florin (ongeveer 500 euro) betalen.

Bron: Barendrechts Dagblad