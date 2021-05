Nu.cw | PNP: Chong blijft onze kandidaat-minister

De brief van oud-medewerkers van CBA Television, waarin zij waarschuwen dat PNP’er Ramoncito Chong ongeschikt zou zijn als toekomstige minister, lijkt vooralsnog weinig indruk te maken op de partijtop van de PNP. De partij blijft vierkant achter Chong staan en spreekt van ‘karaktermoord’.

“Voor PNP blijft Chong zonder twijfel een goede kandidaat voor de volgende minister van Economische Ontwikkeling”, schrijft partijleider Ruthmilda Larmonie-Cecilia in een reactie op de brief. “Juist vanwege zijn kennis en capaciteiten die hij al in het verleden heeft bewezen.”

De oud-werknemers van CBA Television openden onlangs de aanval op hun voormalige werkgever Chong in een brandbrief aan formateur Peterson.

“Met een strafblad, uitstaande schulden bij SVB, Belastingdienst, verhuurders en werknemers kan Chong onmogelijk minister worden”, schreven zij.

Maar de PNP-partijleider is niet onder de indruk en spreekt van ‘verschillende gerichte aanvallen om de formatie van een nieuwe regering te verstoren’. “De PNP heeft kandidaten voorgedragen die het hart op de juiste plaats hebben en de capaciteiten hebben om het werk goed te doen. Jammer genoeg zijn er krachten die alles op alles willen zetten om dit te verstoren.”

Larmonie-Cecilia geeft aan dat Chong alle feiten in de zaak CBA heeft voorgedragen aan de formateur en volgens haar staan die feiten haaks op de beschuldigingen van de voormalig medewerkers van CBA. Het tv-station waarvan, zo zegt de PNP-partijleider, Chong nooit eigenaar dan wel directeur zou zijn geweest.

“De heer Chong heeft geprobeerd een noodlijdend bedrijf dat al in grote moeilijkheden verkeerde toen hij op het toneel verscheen, te redden en wordt nu het slachtoffer van een situatie waarin hij zelf veel heeft moeten opofferen.” Voor de PNP-leider zou het hier dan ook gaan om een duidelijk geval van karaktermoord.

Bron: Nu.cw

Naschrift KKC

