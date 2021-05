Nu.cw | Eduard Braam van PAR via KdnT naar MFK

Door Rick Hart | met interview Braam

Eduard Braam is geen onbekende in de politiek. Hij was eerder lid van politieke partij PAR, ging daarna naar Korsou di nos Tur en is nu beëdigd als MFK-parlementariër.

“Ik voel me goed en geniet vertrouwen van de partij”, aldus Braam tegen NU.cw.

Of hij lang als parlementariër zal zitten, valt nog te bezien aangezien zijn naam ook genoemd wordt als minister in het kabinet Pisas.



Bron: Nu.cw