Nu.cw | Gwendell Mercelina wil doorgeefluik voor bevolking zijn

Gwendell Mercelina (PNP) is één van de nieuwe Statenleden die vanochtend beëdigd is. Hij wil zijn partij nieuw leven in blazen en de controlerende taak als parlemenatariër zo goed mogelijk vervullen.

“De bevolking heeft op 17 maart voor verandering gekozen en dat voel je ook, bij de gouverneur ging het er ook anders aan toe”, aldus Mercelina. De parlementariër wil een doorgeefluik zijn voor de bevolking.

