Telegraaf | Trump wacht turbo-impeachment: ’Noodgeval met hoogste prioriteit’

Scepsis bij Republikeinen: dit zal ons alleen maar meer verdelen | Jan Postma

WASHINGTON – Democraten willen zo snel mogelijk beginnen aan de tweede impeachmentprocedure tegen president Trump. Maandag willen ze hun articles of impeachment presenteren, hun aanklacht tegen Trump. Ook vanuit Republikeinse hoek is er steun voor afzetting, maar het is nog niet duidelijk of het genoeg zal zijn.

Trump zou de enige president ooit zijn die twee keer een impeachment moet ondergaan.

De eerste versies van de aanklacht tegen Trump draaien om „het aanzetten tot een opstand”. Trump riep zijn supporters op naar het Capitool te gaan, en beloofde eerder dat het die dag een „wild” protest zou worden. Verschillende indringers gaven aan naar het congres gekomen te zijn na de aanmoediging van president Trump. Bij de bestorming kwamen uiteindelijk vijf mensen om, onder wie een 42-jarige agent.

De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi roept Trump op onmiddellijk op te stappen. Ook vindt ze dat Trumps kabinet het 25e amendement in zou moeten stellen. Daarmee kan een president afgezet worden als hij niet meer in staat wordt geacht om zijn werk te doen. Maar de kans lijkt klein dat dit gebeurt.

’Noodgeval’

Daarom onderneemt Pelosi zelf stappen. Trump is „een zeer gevaarlijk persoon, die niet president kan blijven”, zo zei ze in een persconferentie. „Dit is een noodgeval met de hoogste prioriteit.” Pelosi ziet bij Democratische collega’s overweldigende steun voor impeachment.

Trump is nog maar anderhalve week president. Maar Democraten vrezen na de bestorming van het Capitool dat de president ook in die korte tijd nog een gevaar voor de democratie is. Democraten willen met de procedure ook een duidelijke waarschuwing gegeven naar toekomstige presidenten, dat dit soort gedrag niet ongestraft blijft.

Herverkiezing

Na de impeachment zou er ook een extra stemming moeten komen waarmee het Trump verboden wordt om nog een keer president te worden. Trump flirt al een tijdje met het plan om in 2024 nog een keer mee te doen aan de verkiezingen. Maar via deze stemming zou een tweede termijn onmogelijk gemaakt worden.

Maandag moet de aanklacht klaar zijn, dan zou woensdag al de eerste stemming zijn. De hoorzittingen die bij de vorige impeachment nog wel gehouden werden, kunnen namelijk omzeild worden. Maar ook als de hele procedure in de hoogste versnelling plaatsvindt, zal dat niet voor 20 januari, Trumps laatste dag als president, afgerond zijn.

De Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell schrijft in een memo aan zijn collega’s dat er op zijn vroegst op 20 of 21 januari om 1 uur ’s middags over Trump geoordeeld kan worden. In de impeachmentsprocedure treedt de senaat op als jury. De senatoren bepalen uiteindelijk of de president afgezet moet worden. De timing betekent dat het oordeel pas geveld wordt als Trumps presidentschap al voorbij is. Om 20 januari om 12 uur exact wordt Joe Biden geïnaugureerd als president. Experts denken dat dit geen juridische problemen oplevert.

Grondwet

Ook onder Republikeinen is er steun voor het vroegtijdig beëindigen van Trumps presidentschap. Lisa Murkowski, de senator uit Alaska, riep Trump op om af te treden. De Republikeinse Senator Ben Sasse zegt impeachment te willen overwegen. „Hij heeft een eed afgelegd aan het Amerikaanse volk waarin hij belooft de grondwet te beschermen en verdedigen. Hij heeft het tegenovergestelde gedaan. Wat hij heeft gedaan was kwaadaardig.”

Volgens Amerikaanse media zou er meer steun zijn, maar het is niet duidelijk of dat genoeg is voor een veroordeling. Een deel van de Republikeinen ziet impeachment helemaal niet zitten. „Het is een belachelijke discussie”, zegt senator Roy Blunt. Hij stelt dat er in de komende tien dagen geen kans op gevaar is. „Ik moet al genoeg beslissingen maken over dingen die echt kunnen gebeuren.” Ook zeggen verschillende Republikeinen dat een impeachment de verdeeldheid in het land alleen maar zou versterken.

Afkeuring

Uit een peiling van persbureau Reuters blijkt dat 57% van de Amerikanen wil dat president Trump per direct uit zijn functie wordt ontheven. De meeste van hen waren Democraten. Onder Republikeinen is meer steun voor Trump. Zo’n 70% van de ondervraagden keurt de bestorming van het Capitool door Trump-supporters af. Eenzelfde percentage keurt Trumps rol in de aanloop naar de bestorming af.

Bron: Telegraaf