Telegraaf | Straatkatten op Curaçao hebben het zwaar

Column Piet Hellemans

Ik schrijf deze column vanaf het prachtige Curaçao waar ik deze week meewerk aan een sterilisatieproject voor de zwerfkatten. Poezen zijn vanaf 6 à 7 maanden vruchtbaar en kunnen twee nestjes per jaar krijgen (4 tot 6 kittens per nestje). Hiervan bestaan de helft ook weer uit poezen die later vruchtbaar worden.

“Hoe meer katten hier (op straat) leven, des te meer ziektes er rondgaan, des te meer katten worden aangereden en des te minder eten er voor de dieren is. Ook is het leven van een straatkater zwaar; ze moeten vechten voor hun territorium én een potentiële partner.

Technisch gezien castreren we hier alle katers en poezen; bij een sterilisatie voorkom je dat een dier zich kan voortplanten maar laat je de eierstokken of testikels zitten. Bij poezen en teefjes wordt dit in de volksmond steriliseren genoemd, maar als de eierstokken eruit worden gehaald (wat altijd gebeurt), is het dus eigenlijk een castratie.

Om de populatie zwerfdieren onder controle te houden, focussen we vooral op vangen en castreren van poezen (al castreren we ook katers). Het zijn immers poezen die de jongen krijgen en grootbrengen. Overigens kunnen de vrijwilligers nooit alle zwerfkatten vangen. Niet-gecastreerde katers vinden vroeg of laat altijd een krolse poes om te bevruchten.

Toch is het aantal mannelijke dieren niet zo belangrijk als het gaat om de populatietoename en soortbehoud. Want – sorry, heren – mannen zijn vervangbaar en één vruchtbare man is eigenlijk al genoeg!

Regelmatig krijg ik de vraag of het project niet een druppel op een gloeiende plaat is. Het zwerfkattenprobleem is inderdaad een enorme uitdaging, maar genoeg druppels kunnen een hete plaat koelen of een oceaan vullen; je moet ergens beginnen.

Ik heb veel moeite met zwangere poezen steriliseren, soms zijn de kittens al ver ontwikkeld en worden ze na de castratie dus niet geboren. Ons beleid is dat we alles doen om de wel geboren kittens een goed leven te geven bij een baasje op Curaçao of in een ander land. Als wij de zwangere poezen laten bevallen, wordt het kattenprobleem op Curaçao nog groter. Ik ben hier om dit probleem terug te dringen, al doe ik dat soms met pijn in het hart.

Bron: Telegraaf