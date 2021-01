Telegraaf | Recordboete uitgedeeld aan online gokbedrijf

Koen Nederlof

Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) heeft een recordboete uitgedeeld aan een gokbedrijf. Virtual Coin Gaming, een bedrijf op Curaçao, moet liefst 6 ton betalen vanwege overtredingen van de Wet op de kansspelen.

Gokspelletjes hosten voor minderjarigen en het aanbod specifiek richten op Nederlandse jongeren? Dat is een doodzonde in de gokwereld. En dus deelde de KSA een nog nooit vertoonde boete uit aan het op het tropische eiland gevestigde bedrijf achter de sites futgalaxy.nl en nl.futgamer.com. Daar kon onder meer worden betaald via iDeal en konden ook minderjarigen spelletjes spelen.

De zes ton boete bestaat uit twee delen. Het bedrijf moet een half miljoen overleggen, een ‘betrokken privépersoon’ honderdduizend euro.

Flinke boetes

De KSA deelde de afgelopen tijd wel vaker flinke boetes uit, soms ook van honderdduizenden euro’s. Mede daarom verdubbelde het boetebedrag tussen 2018 en 2019 dan ook. Bedrijven die illegaal gokken aanboden, moesten toen gezamenlijk 3,5 miljoen betalen. Hoeveel dat in 2020 was, is nog niet bekend.

De gokwaakhond voert de strijd tegen illegaal online gokken stevig op in de aanloop naar het openen van de online gokmarkt. Dat gebeurt dit jaar. In eerste instantie werd 1 maart genoemd als de datum waarop bedrijven een licentie kunnen aanvragen, maar mogelijk wordt dat volgens bronnen 1 april. In het najaar mogen de bedrijven die worden toegelaten, daadwerkelijk online gokspellen gaan aanbieden.

Bedrijven die zich de afgelopen jaren niet aan de regels hebben gehouden, belanden op een soort strafbankje, waar ze twee jaar moeten wachten tot ze alsnog de Nederlandse markt mogen betreden.

Bron: Telegraaf

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden. Tegen het besluit kan nog bezwaar worden gemaakt. Uit het besluit:

“De Kansspelautoriteit heeft twee meldingen ontvangen waarin ouders meedeelden dat hun kinderen spelen of hebben gespeeld op futgalaxy.nl.52 Bij één van die meldingen werd meegedeeld dat het kind minderjarig was en hij ongewenst in aanraking kwam met gokken en online gokken. Bij de andere melding werd meegedeeld dat het uitermate moeilijk was om uit te schrijven, niet gecontroleerd werd op leeftijd, de website in het Nederlands maar de algemene voorwaarden in het Engels waren, en volgens de algemene voorwaarden na zes maanden twintig euro per maand in rekening mocht worden gebracht.”

2021 01 08 – KSA Sanctiebesluit Virtual Coing Gaming-Futgalaxy Futgamer by Knipselkrant Curacao on Scribd