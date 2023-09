NOS | Rechter: Trump pleegde fraude door vermogen bedrijven enorm aan te dikken

John van den Heuvel

Marco Borsato wordt vervolgd voor het seksueel misbruiken van een destijds minderjarig meisje. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdagochtend bekendgemaakt.

De beslissing komt na een langdurig onderzoek nadat in december 2021 aangifte tegen de zanger was gedaan wegens onzedelijke betastingen.

Volgens het OM wordt Borsato ontucht met een minderjarige ten laste gelegd.

De jonge vrouw die Borsato beschuldigt, verklaarde in haar aangifte in 2021 dat Borsato zich vanaf haar vijftiende aan haar vergreep. De zanger was een huisvriend van de ouders van het meisje. Nadat de vader van het meisje was overleden, zou Borsato zich hebben opgeworpen als een soort pleegvader.

Vanaf dat moment werd Marco Borsato, als hij op bezoek kwam en alleen was met het meisje, regelmatig handtastelijk, zo luidt de beschuldiging. In de aangifte, die in december 2021 bij zedenrechercheurs van de politie-eenheid Midden-Nederland is gedaan, verklaarde de vrouw dat Borsato talloze malen aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje gleed en tussen haar benen streelde. Het misbruik duurde volgens de aangeefster van 2014 tot in 2019.

Dagboek

In 2019 ontdekte de moeder van het meisje een dagboek, waarin haar dochter het seksueel misbruik gedetailleerd beschreef. De moeder, die werkzaam was voor Borsato, sprak de zanger op 4 juli 2019 op diens kantoor in Abcoude en eiste opheldering.

Volgens de aangeefster durfde zij Borsato niet terecht te wijzen omdat zij hem als vertrouwenspersoon zag, bang was hem kwijt te raken en zij al een vader had verloren. Pas na sessies met psychologen, waarbij volgens de aangifte ook Borsato aanwezig was en huilend zijn verontschuldigingen aanbood, voelde de inmiddels jonge vrouw zich gesterkt om de gedragingen van de zanger aan de kaak te stellen.

Ze zegt daarover: „Ik ken Marco vanaf mijn geboorte en zeker na het overlijden van mijn vader heeft hij veel lieve dingen voor me gedaan. Hij was er op mijn diploma-uitreiking, hij kocht een fiets voor me, ging met me winkelen. Maar je kunt de dingen die goed gaan, niet wegstrepen tegen de dingen die verkeerd zijn gegaan. En er is ook veel niet goed gegaan. Mijn moeder werkte voor Marco en zodoende kwam hij regelmatig over de vloer. Het misbruik begon na de dood van mijn vader. Ik voelde me smerig om wat hij met me deed, maar durfde me niet te verzetten omdat ik bang was voor de gevolgen.”

De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden kwamen al het voorjaar van 2021 in contact met de moeder van het vermeende slachtoffer, dat toen nog stelde geen aangifte te willen doen. In december 2021 legde de moeder tegenover De Telegraaf uit waarom justitie nu wél om strafvervolging wordt gevraagd. Ze wijst erop dat het gedrag pas werd ontdekt nadat ze twee jaar geleden het dagboek had gevonden van haar dochter, die toen inmiddels niet meer minderjarig was.

De moeder deed wel melding bij de politie, maar de dochter gaf aan dat ze op dat moment niet toe was aan het doen van een officiële aangifte.

De moeder respecteerde naar haar zeggen die wens. De afgelopen jaren zocht zowel moeder als dochter professionele hulp, waardoor ze zich beiden sterker voelen. Maar de aanhoudende geruchtenstroom over meer slachtoffers deed de dochter eind 2021 toch besluiten om aangifte te doen.

Ze hoopte daarmee de drempel te verlagen voor meisjes die wellicht een vergelijkbare ervaring hebben gehad. Bij de aangifte bij de zedenpolitie van Midden-Nederland werd ondersteunend bewijsmateriaal verstrekt. De recherche heeft dit materiaal ingenomen voor nader onderzoek. De afgelopen maanden is door de recherche uitvoerig handschrift-onderzoek gedaan naar de authenticiteit van het dagboek.

Ook via juice channels doken in 2021 geruchten op van grensoverschrijdend gedrag door Borsato, onder anderen rond The voice of Holland. Het Openbaar Ministerie onderzocht een aantal gevallen, maar ging niet tot vervolging over wegens gebrek aan bewijs.

Advocaat Peter Plasman, die de aangeefster en haar moeder bijstaat, laat weten: „Gezien het bewijsmateriaal waren we ervan overtuigd dat het OM deze beslissing zou nemen. We hebben steeds in goed vertrouwen op deze uitkomst gewacht”, aldus Plasman, die verder geen commentaar wil geven.

Advocaten Geert-Jan en Carry Knoops, die Borsato bijstaan, verklaren teleurgesteld te zijn en zeggen 29 getuigenverklaringen te hebben die de aangifte van smaad en laster tegen de aangeefster ondersteunen.

Bron: Telegraaf