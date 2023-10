Telegraaf | Joran opgelucht na biecht: ’Iemand die twee meisjes om het leven brengt is niet helemaal normaal’

John van den Heuvel

Joran van der Sloot bekent schuldig te zijn aan de dood en verdwijning van Natalee Holloway. Hij heeft haar in 2005 op het strand van Aruba vermoord, biechtte hij de afgelopen week gedetailleerd op tegenover de Amerikaanse opsporingsdienst FBI, die hiermee een eind denkt te maken aan achttien jaar speculeren over het lot van de Amerikaanse tiener.

Deze woensdag beslist de rechter over een deal tussen Van der Sloot en het OM. Is het moordmysterie, dat Nederland, Aruba en de VS jaren in zijn greep hield, opgelost?

„Op een gegeven moment stond de FBI-agent op, feliciteerde mij en schudde mijn hand. Hij zei dat ik was geslaagd. Mijn advocaten, die vanaf een andere kamer meekeken, schudden mij ook de hand en zeiden: Joran je gaat naar huis.”



De gevangenismail waarin Joran van der Sloot donderdag 12 oktober 2023 meldt dat hij een test met een leugendetector met goed gevolg heeft doorstaan, ademt in alles opluchting uit. Met de aansluiting op een elektronisch apparaat dat volgens de Amerikaanse justitie een belangrijke aanwijzing geeft of Van der Sloot de waarheid spreekt, zette de Nederlander zichzelf onder hoogspanning.

„Er werd mij verteld dat ik maar één kans zou krijgen. Ik zei dat ik inmiddels vijf keer hetzelfde had verteld en dat het allemaal in orde is. Er werd mij verteld dat ik hiermee mijn vaders naam kan zuiveren. (…). We zijn toen met de test begonnen. De eerste vraag was: heb je hier vandaag de waarheid verteld? ’Ja’. Verberg je informatie die je had moeten delen? ’Nee’. Heeft je vader je op een of andere manier geholpen met het lijk? ’Nee’.

Aan de test met de leugendetector in het hoofdkwartier van de FBI in Alabama op dinsdag 10 oktober 2023, ging een voor Joran van der Sloot nieuw turbulent hoofdstuk vooraf in een kroniek die sinds 2005 zijn leven en dat van de nabestaanden van Natalee Holloway domineert.

Uitlevering

Het is voorjaar 2023, donderdag 8 juni om precies te zijn, als Joran van der Sloot na achttien jaar eindelijk in de handen komt van de Amerikaanse justitie. Peru heeft hem die dag onder grote persaandacht tijdelijk uitgeleverd om in de VS te worden berecht in verband met het afpersen van de familie van Natalee Holloway. Als van der Sloot landt in Alabama, staat een mediacircus hem op te wachten. In een lange beveiligde stoet wordt de Nederlander overgebracht naar de Shelby County gevangenis, even buiten Birmingham. Vanaf dat moment begint een eindeloze reeks verhoren door de FBI.

De Amerikaanse aanklager heeft een ijzersterke zaak in handen en weet dat hij Van der Sloot minstens vijfentwintig jaar extra gevangenis kan bezorgen voor afpersing. Maar de officier van justitie beseft ook heel goed dat nabestaanden van Natalee Holloway, zoals haar moeder Beth Twitty, vooral hunkeren naar duidelijkheid over het lot van de vermiste tiener, die in mei 2005 spoorloos verdween op Aruba. De officier denkt aan een zogeheten plea-deal: een overeenkomst tussen de verdachte en het OM.

Ook de advocaten van Van der Sloot hebben wel oren naar een deal, zoals die in Amerika vaak wordt gesloten. Inzet: Joran bekent schuld in beide zaken. Hij geeft de afpersingszaak toe en onthult wat hij met Natalee Holloway deed. In ruil daarvoor krijgt hij een lichtere straf.

Moord

Wat de FBI dan nog niet weet, is dat Van der Sloot al in 2016 begon met het schrijven van een dagboek over zijn leven. De handgeschreven aantekeningen in een dik schrift beginnen bij zijn jeugd en beschrijven zijn pubertijd op Aruba én gedetailleerd de avond en de nacht die hij doorbracht met Natalee Holloway. Het is brisant materiaal, want in het dagboek geeft Van der Sloot expliciet toe dat hij het dan 18-jarige meisje vermoordde en beschrijft hoe hij dat deed en haar lichaam wegmaakte.

Het is exact dát verhaal dat Van der Sloot ook opbiecht tegenover de FBI. Niets over een dodelijke epileptische aanval op het strand, wat Van der Sloot tijdens een undercoveractie van het misdaadprogramma van Peter R. de Vries in 2008 suggereerde. Ook geen ’verkoop’ als seksslavin aan Venezuela, wat Joran beweerde in een interview. Dat waren allemaal leugens, stelt Van der Sloot nu. Hij beschrijft in het dagboek dat hij in de gevangenis tot God is bekeerd, zijn leven wil beteren en de nabestaanden van zijn slachtoffers rust gunt.

De gedetailleerde lezing in het dagboek, die hij dus ook tot in den treure herhaalt tegenover de FBI, komt erop neer dat Van der Sloot alleen met Natalee in de bewuste nacht op een Arubaans strand belandde. Joran wilde pertinent seks, maar Natalee weigerde. Toen Van der Sloot stevige drang uitoefende en haar leek te willen verkrachten, schopte ze hem hard tussen zijn benen. Van der Sloot ging hierna zo door het lint dat hij haar doodde. Aldus de lezing in zijn dagboek en bij de FBI.

Als de rechter woensdag akkoord is met de deal, zal Joran in de rechtszaal een verklaring afleggen, waarna hij binnen een paar dagen wordt teruggevlogen naar Peru. Daar zal hij tot 2045 zijn straf voor drugshandel en de moord op Stephany Flores in 2010 moeten uitzitten. Naar Amerika hoeft hij niet meer terug. Tenzij later alsnog blijkt dat de Nederlander wéér iedereen om de tuin heeft geleid en zich niet aan de dealafspraken heeft gehouden. Ook bestaat nog de mogelijkheid dat Aruba hem gaat vervolgen, hoewel die kans klein wordt geacht. Het delict doodslag kent volgens Arubaans recht een verjaringstermijn, die inmiddels is verlopen.

’Thuis’

In een van de laatste telefoongesprekken met de Telegraaf-verslaggever zegt Van der Sloot opgelucht te zijn: „Ik mag nu terug naar wat voor mij thuis is: Peru. Naar mijn vrouw en mijn dochtertje. Op 18 oktober is er een zitting van de rechter. Dan komt de deal vast te staan en dan brengen de Marshalls me snel terug naar Peru. Het gaat om een publieke zitting. Dan weet iedereen het.”

Van der Sloot zegt zijn criminele leven te zijn gestopt: „Als ik op mijn 57e vrijkom, ga ik andere mensen met gokverslaving helpen. Of mensen die geestelijke stoornissen hebben. Dat is iets wat ik erg graag wil doen. Mijn leven is verpest door mijn gokverslaving en misschien door andere stoornissen die ik heb. Ik wil de rest van mijn leven daaraan besteden. Andere mensen helpen.”

Hoe kijkt hij terug op zijn misdrijven? „Iemand die twee meisjes om het leven brengt is niet helemaal normaal. Ik heb me afgevraagd of er een draadje bij me los zit. Of er genetisch iets mis is. Ik ben onderzocht en heb een bipolaire stoornis. Ik krijg iedere ochtend en avond medicijnen daarvoor.” (Van der Sloot krijgt inderdaad zware medicijnen tegen psychoses, JvdH.).

Is hij niet bang weer geweld te gaan gebruiken, bijvoorbeeld tegen zijn vrouw Leidy? Van der Sloot lacht: „Ik zou mijn geliefde nooit iets aan kunnen doen. Ik denk eerlijk gezegd dat Leidy mij eerder iets aandoet. Ik ben eerder de degene die een pak slaag krijgt van haar.”

Van der Sloot gaat woensdag een verklaring afleggen, zegt hij, en een mea culpa richten tot Natalee’s moeder Beth. „Ik kan niks zeggen om mijn daden te verantwoorden, behalve dan wat ik nu heb gedaan; de waarheid vertellen over wat er met haar dochter is gebeurd. Dat is het enige.”

In de documentaireserie ’De Biecht van Joran’ die vanaf woensdagavond is te zien op Videoland doet Van den Heuvel mede aan de hand van het dagboek en zijn gesprekken met Van der Sloot en deskundigen verslag van zijn zoektocht naar de waarheid in de zaak van Natalee Holloway.

Bron: Telegraaf