Telegraaf | Guus Hiddink vindt partybus van Curaçao ’fantastisch’

Jeroen Kapteijns

Guus Hiddink ziet geen reden om te tornen aan de wel heel bijzondere spelersbus van de nationale ploeg van Curaçao.

„Ze zeiden meteen: ’Misschien wil hij wel een andere bus.’ Maar toen zag ik de bus en dat is fantastisch”, aldus de bondscoach. „Zo’n oude Amerikaanse schoolbus met een chauffeur die even breed als hoog is. Met de ene hand stuurt hij en met de andere hand bedient hij het muziekpaneel. Daar komt me een geluid uit. Ik vind het prima. Dat is iets waar je niet aan moet komen. Dat hoort bij de cultuur van de ploeg.”

De geboren Achterhoeker is een wereldburger, die op alle continenten actief is geweest. Door zijn baan als bondscoach van Curaçao is daar een nieuwe regio bijgekomen.

„Ik was nog nooit in de Caribbean geweest. Mijn eerste ervaringen zijn heel positief. Alleen jammer dat we door corona nog geen oefenwedstrijd hebben kunnen spelen. Daarom beginnen we in maart direct met twee WK-kwalificatieduels. Op Curaçao tegen Saint Vincent & The Grenadines en vanwege corona treffen we Cuba in Guatemala; Cuba komen we door de regels niet in.”

Bron: Telegraaf