Telegraaf | Geldgebrek zorgt voor grote achterstanden in onderwijs op Curaçao

Nieuwe bezuinigingen dreigen | Edwin Timmer

Felgekleurde muren stralen je toe op de Marnix basisschool in Willemstad. Net als het geschater en geschreeuw van Curaçaose kinderen. Maar de vrolijkheid bedriegt. Het zeventig jaar oude gebouw lijdt aan betonrot, de boeiboorden zijn versleten en voor schoolreisjes is geen geld.

Na twintig schrale jaren dient zich nu, in ruil voor Nederlandse hulp, opnieuw een onderwijsbezuiniging aan.”,”articleBody”:”„Zo zuur heb ik het nog nooit geproefd”, zegt directrice Elizabeth Taylor. Ze wandelt langs een open lokaal waar kinderen spelen en iets lekkers eten. Sommigen dragen papieren hoedjes. „Ze hebben een feestje omdat enkele leerlingen voor het laatst zijn”, vertelt ze.

Dergelijke afscheidsmomenten vormen de weerslag van de coronacrisis. „Elke week nemen we wel afscheid van scholieren. Omdat ouders een baan vonden op Bonaire of omdat ze verhuizen naar Nederland.”

Het is niet de enige manier waarop corona haar 692 leerlingen en tientallen leraren raakt. Een deel van de gezinnen heeft moeite om de jaarlijkse contributie te betalen van 575 gulden voor de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). „Voor sommige leraren is zelfs tien gulden voor de koffiepot teveel.” En de belangrijkste les uit de tien weken durende lockdown: niet elke leraar heeft thuis de beschikking over internet en/of laptop of computer om digitaal les te geven.

Beloningsstempeltjes

Toch laat Taylor zich niet uit het veld slaan. „Ik wil lachend naar mijn werk, anders kan ik net zo goed thuis Netflix kijken.” Maar de situatie is ronduit karig. In de twintig jaar dat ze directeur is van haar school bleef het jaarbudget van 35.000 gulden onveranderd. „Er is geen geld voor groot onderhoud, noch voor excursies naar de kinderboerderij of Bandabou (het natuurrijke noordelijke deel van het eiland). Zelfs niet voor beloningsstempeltjes. Leraren verven elk jaar hun schoollokaal uit eigen zak.”

De belangrijkste dreun voor het onderwijs op Curaçao is een dreigende nieuwe bezuiniging. Van de jaarbegroting van 350 miljoen Antilliaanse gulden (circa 175 miljoen euro) wil het kabinet Rhuggenaath zo’n 45 miljoen schrappen. Een woordvoerster van de premier legt uit: „De bezuinigingen gaan uit van de verslechterde liquiditeitspositie van het land als gevolg van de coronapandemie en het feit dat Curaçao op basis van de Rijkswet Financieel Toezicht een sluitende begroting moet hebben.”

Vrijwilligers Denice Bezemer en Sam van Dommelen van de Stichting Help de Schoolkinderen kunnen er met hun hoofd niet bij. Zeker in volksbuurten zijn Curaçaose kinderen nu al veroordeeld tot armetierig onderwijs. „Ik ben leesmoeder”, zegt Bezemer. „En dan zit je in groep 8 en dan spreken kinderen nog van ’Ik praten’. ’Wat is vervoegen?’, vragen ze dan. Dan denk ik bij mezelf: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?”

Tweedehands spullen

Onthutst over het oude schoolmeubilair richtten ze in 2017 een stichting op en begonnen tweedehands spullen in Nederland te verzamelen. Niet alleen voor scholen, ook voor ziekenhuizen. „Ik denk dat we inmiddels tachtig tot vijfentachtig containers vol naar de eilanden hebben verscheept”, zegt Van Dommelen. „Maar het houdt nooit op. Nu zitten we weer in een project voor warme maaltijden. En dan gaat de regering intussen lekker bezuinigen op het onderwijs?”

Eén van de ontvangers is de onderwijsgroep VPCO. „We zijn er ontzettend blij mee”, vertelt directeur Maghali van der Bunt-George. Op een school voor beroepsonderwijs pronkt ze trots met een klas vol gedoneerde tafels en stoelen. Haar rondleiding toont ook minder fraais. Oefenapparatuur, van de opleiding elektrotechniek, uit het jaar nul. Gebutste werkbanken voor metaalbewerking uit diep in de vorige eeuw. En hier en daar: kapotte ramen. „En dan staan wij bekend als één van de betere scholen.”

Van der Bunt verruilde een topbaan bij een financieel dienstverlener voor het onderwijs. Met kunst- en vliegwerk verdeelt ze aanwezige fondsen over het noodzakelijke onderhoud van aangesloten VPCO-scholen. Het ene jaar een nieuw toilettenblok op de ene locatie, het andere jaar een nieuw dak op de andere. Zesenveertig miljoen gulden bezuinigen is onmogelijk, meent zij. „Het kan alleen door leraren te ontslaan. Maar willen we echt klassen met veertig à vijftig leerlingen?”

Internet

De Curaçaose overheid laat zeker steken vallen. Zo kondigde een vorige regering in 2013 internet aan voor alle scholen. Van der Bunt: „We wachten nog steeds op fase 1: de infrastructuur en bekabeling om digitaal te gaan. Leraren zeggen tegen mij: geef ons het geld, dan zorgen we er zelf wel voor. Maar het ministerie van Onderwijs begrijpt haar rol verkeerd. In plaats van te faciliteren, willen ze zelf alles uitrollen.”

Maar ook Nederland moet beter nadenken, meent de directrice. Op een eiland waar de vinger zo vaak wijst naar jeugdbendes of corruptie politici, vergeet men volgens haar de oorzaken van die ontsporingen. „Elke euro die we nu investeren in onderwijs, hoef je straks niet te steken in sociaal beleid of justitie. Als je volk zich niet kan ontwikkelen, krijg je mensen die niet voor zichzelf kunnen denken.”

Gelijke kansen

Een deel van het lerarenkorps is murw door de continue strijd om financiering, erkent de VPCO-directrice. Maar zij geeft zich niet gewonnen. „Het gaat niet gebeuren!” Een betere oplossing ziet Van der Bunt in het opleggen van gelijke kwaliteitseisen voor alle onderwijs in het hele Nederlandse Koninkrijk. Met evenredige bekostiging. „Laten we er alsjeblieft een koninkrijksaangelegenheid van maken. Zodat ieder kind gelijke kansen krijgt. In Nederland en in de Cariben.

Bron: Telegraaf