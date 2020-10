Telegraaf | Curaçao laat meer toeristen toe

Behalve toeristen uit Nederland mogen nu ook beperkt toeristen uit Canada en de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Connecticut naar Curaçao komen zonder eerst veertien dagen verplicht in quarantaine te moeten verblijven.

Op Curaçao zijn 213 mensen besmet met Covid-19 en liggen twee coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er één uit Bonaire is overgebracht. De avondklok van 23.00 uur tot 05.00 uur, die drie weken geleden werd ingesteld, is met twee weken verlengd.

Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een grote toename van het aantal coronapatiënten, maar moeten de mensen zich wel aan de regels blijven houden om zo verdere verspreiding te voorkomen.

Bron: Telegraaf