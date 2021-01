Telegraaf | Consumentenbond: vakantiemeldpunt stroomt vol met klachten

Paul Eldering

DEN HAAG – Er zijn na twee weken al 2600 meldingen binnengekomen bij het nieuwe ’Corona Vakantiemeldpunt’ van de Consumentenbond. De meeste klachten gaan over vluchten (1116), gevolgd door pakketreizen (616). Dat maakt de bond vrijdag bekend.



„De klachten over losse vliegtickets gaan vooral over trage terugbetaling bij annulering van de vlucht. Vooral consumenten die boeken via ticketwebsites zijn de dupe. Zij melden massaal dat ze hun geld of voucher niet of veel te laat ontvangen. Ook de onbereikbaarheid is een groot probleem”, aldus een woordvoerster.

Volgens directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond laten de klachten zien dat consumenten die rechtstreeks boeken bij een luchtvaartmaatschappij, vaker en sneller hun geld of een voucher ontvangen. „We vermoeden dat airlines eerder eigen klanten terugbetalen dan bemiddelaars te compenseren. We gaan in gesprek met de sector.”

Irritatie

Reizigers ergeren zich volgens haar ook aan de ruime tijd die sommige vliegbedrijven nemen om de reissom terug te betalen. Ook bij pakketreizen (vlucht en hotel) gaan veel klachten over het niet snel genoeg kunnen inwisselen van vouchers voor geld. „Maar wettelijk hebben ze daar wel recht op.” De Consumentenbond gaat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) dan ook inschakelen.

Bij klachten over accommodaties is er in ruim de helft van de gevallen sprake van een annulering of omboeking door de reiziger zelf, aldus het meldpunt. De bond roept consumenten op om hun ervaringen te blijven delen.

Bron: Telegraaf