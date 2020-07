Selikor werkt achterstand weg | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het personeel van Selikor is hard aan het werk om de achterstand van de afgelopen weken weg te werken. Ook in het weekend zijn wijken bezocht om huisafval op te halen. Naar verwachting kan Selikor vanaf vandaag weer het reguliere schema hanteren.

Selikor heeft vorige week extra uren gedraaid, extra mankracht en vuilniswagens ingezet om de wijken waar nog huisvuil lag, te bezoeken om het vuil op te halen. Ook stranden zijn in dit kader bezocht, aldus Selikor in een persbericht.

,,Als een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het schoonmaakbeleid van het eiland, blijft Selikor zich maximaal inzetten om aan zijn taken te voldoen en het ophalen van huisvuil zo snel mogelijk te normaliseren. Het streven is om aan het begin van de nieuwe week weer het gebruikelijke schema te hanteren.”

Selikor stelt zich bewust te zijn van het feit dat de situatie van de afgelopen weken ‘ongemakkelijk’ is geweest voor de bewoners die een ophoping van huisvuil hebben moeten meemaken. ,,Selikor biedt hier nogmaals zijn excuses voor aan. De directie geeft de garantie dat ons personeel hard werkt om de situatie te normaliseren.”

Bron: Antilliaans Dagblad