RTL | Vakantievlucht gemist door te late uitslag coronatest: ‘Enorm veel stress’

Mensen die op vakantie gaan, moeten in bepaalde landen eerst de uitslag van een negatieve coronatest laten zien. Maar die komt niet altijd op tijd. Het overkwam ook Roos Maas (56) die op reis zou gaan naar Curaçao. “Ik mocht het vliegtuig niet in, terwijl ik de test op tijd had gedaan.”

Roos zou zaterdagochtend met een goede vriend naar Curaçao vliegen via Corendon. Oorspronkelijk zouden ze dezelfde reis in mei maken, maar dat ging door het coronavirus niet door, vertelt ze tegen RTL Nieuws. “Dat is natuurlijk heel vervelend, maar daar kon niemand iets aan doen. We hadden in november al geboekt en toen wist niemand nog van het coronavirus.”

Voucher

Ze accepteerde een voucher en liet de vakantie omboeken naar augustus. “Ik heb mijn geld niet teruggevraagd omdat ik de reisbranche wilde ondersteunen. Maar dezelfde reis bleek in augustus wel 400 euro per persoon duurder, terwijl we al 1350 euro per persoon hadden betaald. Dat bedrag hebben we gewoon voldaan. Dat is prima, dat is dan maar zo.”

Maar om in het vliegtuig naar Curaçao te mogen stappen, bleek nu een negatieve coronatest nodig. Corendon werkt, net als nog enkele andere reisorganisaties, samen met Huisartslab waar reizigers zich kunnen laten testen op kosten van de reisorganisatie.

De regels

In sommige landen heb je een negatieve Covid-19 pcr-test nodig om binnen te komen. Dat is op dit moment het geval voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Cyprus en Griekenland. De test mag op het moment dat je de grens overgaat niet ouder zijn dan 72 uur.

Een bewijs dat je coronavrij bent, is niet te krijgen via de GGD. Daar moet je klachten hebben om je te kunnen laten testen.

En dus ging Roos woensdag samen met haar reisgenoot naar de testlocatie in Den Bosch. “Die vriend had de negatieve uitslag de volgende dag al binnen, maar mijn uitslag bleef uit. Vrijdagavond had ik nog steeds niks gehoord. Ik heb meerdere keren gemaild en gebeld, maar kreeg nergens gehoor.”

De volgende ochtend is ze naar Schiphol gereden. “Ik dacht: wat moet ik thuis doen? Misschien krijg ik de uitslag onderweg of op Schiphol nog binnen.” Maar helaas; die kwam er niet. “Een vrouw van Corendon heeft nog haar stinkende best gedaan om mij op de vlucht te krijgen door Huisartslab te bellen, maar tevergeefs. Ik kon niet mee.”

Er zat niets anders op dan weer naar huis te gaan. “Na een enorme emotionele rollercoaster en veel stress was ik rond 2 uur ‘s middags weer thuis. Ik was nog geen vijf minuten binnen en toen kreeg ik een sms’je. De uitslag was negatief.”

Alternatief

Corendon heeft haar vervolgens ‘van het kastje naar de muur gestuurd’, vindt Roos. “Ze schoven de schuld af op Huisartslab en zeiden dat ze eigenlijk niets voor mij hoefden te regelen. Uiteindelijk boden ze me toch een alternatief aan, maar die vakantie was korter en ik zou geen geld terugkrijgen. Toen heb ik doorgezet en nu vertrekken we woensdag alsnog, even lang en voor hetzelfde geld.”

Roos heeft gisteren opnieuw een coronatest gedaan. De uitslag kwam vandaag binnen en is wederom negatief. “Maar als ik dit van tevoren geweten had, had ik liever niet meer op vakantie gewild en gewoon mijn geld terug willen krijgen. Het is dat wij in november al hadden geboekt, maar ik adviseer iedereen die nog geen vakantie heeft geboekt om niet te gaan.”

Enkele passagiers

Audrey Denkelaar, woordvoerder van Corendon, erkent dat testuitslagen af en toe niet op tijd binnenkomen. Het gaat om enkele passagiers per vlucht. “Het probleem is dat de laboratoria de sterk gestegen vraag naar tests niet aankunnen. Tests vanuit de medische wereld krijgen voorrang op tests voor reisdoeleinden.”

Corendon noemt dat ‘volkomen begrijpelijk’. “Maar dat betekent wel dat onze klanten op Schiphol geconfronteerd worden met de harde werkelijkheid dat ze niet op vakantie kunnen. Terwijl ze al een dag of langer nerveus zijn geweest en in spanning gewacht hebben op de uitslag die maar niet kwam.”

Bron: RTL Nieuws