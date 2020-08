ParadiseFM | China begonnen met corona vaccinaties

Zheng Zhongei, hoofd van het wetenschaps- en technologiecentrum van de Chinese Nationale Gezondheidscommissie, vertelde gisteren op de staatstelevisie dat China al sinds vorige maand enkele risicovolle beroepsgroepen aan het vaccineren is.

Het gaat om bijvoorbeeld zorgmedewerkers en douanepersoneel. Er is nog geen vaccin dat goedgekeurd is door de WHO, dus China dient het vaccin toe buiten klinische studies om.

Over welk kandidaat-vaccin het gaat is niet meegedeeld.

Volgens Zheng is dit “gebruik in geval van nood” erg goed omkaderd: mensen geven eerst hun schriftelijke toestemming, staan voortdurend onder medische controle en er zijn verscheidene reddingsscenario’s uitgewerkt. Hij voegde eraan toe dat China nog voor de herfst en winter deze tests verder wil uitbreiden naar andere doelgroepen.

