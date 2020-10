RTL | Trump wil ‘criminele familie’ Biden én Hillary Clinton de cel in

Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, verdwijnen Joe Biden en zijn familie achter de tralies. Dat zei hij tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Hij zegt dat de Bidens corrupt zijn en onderdeel uitmaken van ‘een criminele organisatie’.

Trump sprak tijdens de campagnebijeenkomst in de staat Georgia over de familie van zijn tegenstander Joe Biden. Volgens Trump zijn ze corrupt, omdat Biden zijn zoon Hunter zou hebben geholpen aan een goede baan bij een bedrijf in Oekraïne.

Een aanhanger van Trump riep vanuit het publiek: ‘sluit hem op’, wat de president wel een goed idee leek. “Sluit de Bidens op, sluit Hillary op”, zei Trump. Tijdens de verkiezingen van 2016 had hij ook al opgeroepen om zijn tegenstander Hillary Clinton op te sluiten.

“We hebben de afgelopen maanden geleerd: Joe Biden is een corrupte politicus”, zei Trump tegen zijn aanhangers. “De familie Biden is een criminele organisatie. Stel je voor dat mijn kinderen zoiets zouden doen, mijn prachtige kinderen. Die zouden dit nooit doen.”

Omstreden artikel

De Republikeinse presidentskandidaat wijst op een omstreden artikel uit de rechtse tabloid The New York Post. Die krant suggereert op basis van e-mails dat Biden als vicepresident een ontmoeting had met iemand van het bedrijf in Oekraïne waar zijn zoon werkte.

Biden, zijn campagneteam en de advocaat van zijn zoon Hunter ontkennen dat die ontmoeting heeft plaatsgevonden. The New York Post kreeg de e-mails van de advocaat van Trump.

De Amerikaanse verkiezingscampagnes zitten in de laatste fase. Op veel plaatsen in de VS kan al gestemd worden, maar de officiële verkiezingsdag is op 3 november. In de peilingen staat Trump flink achter op Biden.

Bron: RTL nieuws