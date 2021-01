RTL | Trump breekt met traditie, niet aanwezig bij inauguratie Biden

President Donald Trump zal niet naar de inauguratie van Joe Biden gaan op 20 januari. In een tweet liet hij weten: “Aan iedereen die het heeft gevraagd, ik zal niet naar de inauguratie gaan op 20 januari.”

Het is een ongehoorde breuk met een eeuwenoude traditie, zegt correspondent Erik Mouthaan. “In het Amerikaanse systeem is het gebruikelijk dat de vertrekkende president de aankomende president ontvangt op het Witte Huis, dat ze samen in een auto naar het congres rijden, en dat de vertrekkende president dan toekijkt hoe de nieuwe president wordt beëdigd.”

Die traditie is een signaal aan je achterban, legt hij uit. “Je geeft aan: ja, we hebben een nieuwe president. De democraten waren ook anti-Trump, maar Hillary Clinton zei: ‘We moeten met z’n allen bidden voor Trump en hopen dat hij succesvol is.’ Zij heeft aanhangers opgeroepen om hem te steunen.”

Ook presidenten die na hun eerste termijn niet herkozen werden, hielden die traditie in ere uit respect voor de Amerikaanse kiezers, zegt Mouthaan. Hillary Clinton was als verliezend presidentskandidaat bij Trumps inauguratie aanwezig. “Ze vond dat moeilijk, maar ze vond het belangrijk uit respect voor de politieke tradities in de VS.”

Barack Obama

Barack Obama kwam ook opdagen. “Nadat Trump jaren had geroepen dat Obama geen rechtmatig president was omdat hij niet in Amerika zou zijn geboren. Het feit dat Trump niet hetzelfde kan opbrengen, is een beetje lomp. Dit is een middelvinger naar de meerderheid van de Amerikanen en naar de politieke tradities. ”

Lees ook: Democraten: Pence moet Trump afzetten, anders impeachment

Trump is slechts de vierde verliezende presidentskandidaat die de ceremonie boycot. De laatste keer was in 1869, toen door Andrew Johnson. Eerder werd de ceremonie geboycot door John Adams in 1801 en John Quincy Adams in 1829.

Meer verdeeldheid

Hiermee laat Trump zien dat hij Joe Biden nog steeds niet ziet als legitieme president, zegt Mouthaan. Bovendien is het een signaal naar zijn achterban. “Dat ze geen respect hoeven te tonen. Dat is een enorm signaal. Dit zal de verdeeldheid verder aanwakkeren.”

De traditiebreuk past wel binnen Trumps presidentschap, waarin hij zich vanaf het begin af aan niet aan normen en tradities hield, vertelt Mouthaan. “Trump trekt zich opnieuw niets aan van traditie, een meerderheid van de Amerikanen zal dit zien als een gebrek aan respect.”

Lees ook: Trump belooft (voor het eerst) ordelijke machtsoverdracht

De president kan volgens Mouthaan slecht tegen zijn verlies. Dat kan de reden zijn dat Trump niet aanwezig is bij de inauguratie. “Tot voor kort weigerde hij dat hij verloren had. Ik kan me ook voorstellen dat er afwegingen zijn rond veiligheid, dat dat meespeelt. Maar eerlijk gezegd ben ik niet enorm verbaasd, gezien deze president zich niet houdt aan normen en waarden en een slechte verliezer is.”

Trump heeft inmiddels wel toegegeven dat hij de verkiezingen heeft verloren, in een videoboodschap die hij op Twitter plaatste:

Bron: RTL nieuws