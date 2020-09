RTL | Sinterklaasintocht Curaçao definitief van de baan: overheid stopt subsidie

Sinterklaas is definitief verleden tijd op Curaçao. Er zal dit jaar geen sinterklaasintocht zijn op het eiland. Dat was eerder al aangekondigd door de stichting die de intocht organiseert, maar nu heeft ook de overheid de subsidie voor die stichting stopgezet.

Curaçao stopt met de subsidie omdat de overheid niet bij wil dragen aan evenementen ‘die gevoelens van onderdrukking en racisme oproepen’.

Volgens een persbericht van de regering is de sinterklaasviering, in zijn huidige vorm, een feest ‘met discriminerende aspecten voor gekleurde mensen en mensen van Afrikaanse afkomst’.

Definitief van de baan

Enkele jaren geleden was al aangekondigd dat de Curaçaose overheid zou stoppen met de subsidie, maar het feest is nu pas definitief van de baan.

Geen verrassing

Dat er geen sinterklaasintocht in Willemstad meer zal zijn is geen verrassing. De ‘Stichting voor Kinderen’, die de intocht traditiegetrouw één week na de komst van Sinterklaas in Nederland organiseerde, liet eerder al weten dat het feest dit jaar niet door zou gaan.

Er is al jaren fikse kritiek op de sinterklaasintocht op het eiland. Regelmatig leidde dat tot protesten tegen Zwarte Piet. Vorig jaar werden de demonstraties opnieuw aangewakkerd door de Nederlandse actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

De dood van George Floyd, eerder dit jaar, gaf voor de organisatie de doorslaag: het feest zou niet meer doorgaan. Ook de coronamaatregelen en een gebrek aan sponsors speelden een rol bij de beslissing.

Nieuw kinderfeest

De Curaçaose overheid werkt intussen aan een nieuw nationaal kinderfeest. Dat moet rond de internationale Dag van het Kind, op 20 november, georganiseerd gaan worden.

Hoe het feest er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Maar over één ding is de overheid kraakhelder: alle kinderen moeten aan het nieuwe feest deel kunnen nemen, onafhankelijk van hun ras, geloof of afkomst.

Bron: RTL Nieuws