RTL | ‘Slapende’ bewaker mocht niet ontslagen worden, ondanks inbraak

Een bewaker die volgens zijn werkgever in slaap viel tijdens het beveiligen van een winkelcentrum, mocht niet op staande voet ontslagen worden. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat hij echt een tukje lag te doen, toen op de vierde verdieping inbrekers hun gang gingen.

Ook was het pand te groot voor één beveiliger.

Niet gemerkt

De man werkte als beveiliger bij de Safety and Response Security Services (SRSS) en was verantwoordelijk voor de beveiliging van Sun Plaza, een groot winkelcentrum op Aruba.

Tijdens zijn dienst, in het voorjaar van 2019, werd ‘s nachts ingebroken bij een kantoor op de vierde verdieping. Volgens SRSS was dit de schuld van de beveiliger, omdat die in slaap was gevallen tijdens zijn werk. Hij had niets van de inbraak gemerkt.

Groot pand

De beveiliger zelf stelt echter dat hij niet sliep. Ook zou het onmogelijk zijn geweest om een pand van vier verdiepingen, met twee open ingangen en verschillende kantoren, met één beveiliger in de gaten te houden. Het zou dan ook niet vreemd zijn dat hij tijdens zijn dienst niets van de inbraak gezien of gehoord had.

De rechter is het daarmee eens en heeft het ontslag op staande voet vernietigd. De man moet achterstallig loon vanaf het voorjaar van 2019 ontvangen, plus 15 procent extra aan rente.

Vergelijkbare zaak

De zaak is vergelijkbaar met de rechtszaak over een beveiliger van een Utrechtse zorginstelling. De destijds 65-jarige man werkte sinds 2012 bij het beveiligingsbedrijf Code Beveiliging, waar hij nachtdiensten bij de Utrechtse zorginstelling Abrona verzorgde.

In december 2018 ontsloeg het bedrijf hem op staande voet, nadat hij door een collega slapend zou zijn aangetroffen tijdens de bewaking van een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. Mede gezien de kwetsbaarheid van de bewoners nam zijn werkgever de zaak hoog op.

Er kon echter niet bewezen worden dat de man structureel tijdens zijn diensten sliep en zelfs als dat wel bewezen was, had het bedrijf volgens het hof moeten volstaan met een officiële waarschuwing.

Bron: RTL Nieuws