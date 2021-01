RTL | ‘Nepnieuws op Twitter met 73 procent gedaald na ban Trump’

‘Ongekend groot bereik’

Onderzoek van Zignal en andere groepen wijst volgens The Washington Post op een groot, machtig ecosysteem voor nepnieuws. Trump vormde de spil van dat netwerk, met zijn ruim 88 miljoen volgers. Volgens onderzoekers werden berichten van Trump op ongekende schaal gedeeld door zijn volgers, waardoor ook zijn invloed op het online debat ongekend groot was.

Twitter was jarenlang het belangrijkste sociale kanaal voor Trump. Sinds in november de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloor van Joe Biden, verspreidde Trump dagelijks ongefundeerde berichten over verkiezingsfraude, en riep hij zijn volgers op om in opstand te komen.