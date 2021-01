Column Youp | #MeToepen

Gister zat ik gezellig genderneutraal te patiencen toen mijn quarantainecoach mij belde. Ze had nieuws. Ik legde haar eerst uit hoe blij ik was met mijn nieuwe kaartspel 2.0 waarin geen heren, vrouwen en boeren meer zitten. Ik ben daardoor van een schurend schuldgevoel af omdat ik geen heer meer op een vrouw hoef te leggen.

Ik zag dat toch steeds vaker als te rolbevestigend. Pure onderdrukking. En waarom mag een heer eigenlijk nooit gezellig op een boer? Of vrouw zoekt boer! Dat zou het allemaal ook een stuk reëler maken. Het is 2021 dus we zijn toe aan nieuwe regels. Zoals ik ook vind dat het schaakspel gemoderniseerd moet worden. Dat je niet meer wint als de koning mat staat, maar als de koningin geen kant meer op kan.

Mijn coach luisterde geduldig naar mijn flauwe praatjes tot ze me onderbrak met de mededeling dat Rutte onderweg was naar de koning om zijn ontslag in te dienen. Ik vond dat geen nieuws. Het moet andersom. De koning moet zijn ontslag indienen bij Rutte. Daar mag je me als republikein voor storen. Maar niet voor Mark die naar Willy gaat voor een puur symbolische stap voor de bühne. Wel goed dat ie op de fiets naar het paleis is gegaan. Uit solidariteit met die duizenden gedupeerde ouders, die allemaal balanceren op het randje van een faillissement? Zowel financieel als emotioneel. Wat zal de koning gevraagd hebben? Of zijn eigen toelage geen gevaar loopt? En het zakgeld van zijn oudste dochter? Op beide vragen kon Mark een geruststellend antwoord geven.

Hij zal wel goed naar de vorst gekeken hebben. De man heeft het zwaar. Hij kreeg vorig jaar na een rijtje domme blunders een vette onvoldoende van zijn volk. Hij maakte daar nu zelf een zuur grapje over tegen de premier. “Het voordeel van een onvoldoende is dat je blijft zitten”. Mark lachte met kiespijn en dacht onderhand aan Wiebes, die als enige van het hele soepie echt vertrok. Hij en Lodewijk waren de echte zondebokken. Mark had een half uur eerder over Eric gezegd dat hij hem zou missen. Maar dat zei hij bij alle bewindslieden die hun handdoek in de ring gooiden. Dus nu ook bij Eric. Voor Hugo heeft hij ook al iets ingestudeerd.

Wat Wiebes gaat doen? Misschien kan hij bij KPMG solliciteren. Daar zijn net weer wat accountants berispt en geschorst omdat ze een uiterst kwalijke rol bij het failliete Imtech hebben gespeeld. Hoe zit dat bij dat KPMG? Telkens als ik langs hun megalomane hoofdkantoor aan de A9 rijd begint mijn auto spontaan te toeteren. Waarschijnlijk omdat zelfs dat kantoor daar via een smerige fiscale constructie is neergezet. De hele top van deze criminele organisatie is daar toen beter van geworden. Maar het lijkt me een goede club voor Wiebes.

Andere vraag? Wie gaat de PvdA redden na het terechte vertrek van Lodewijk? Ze moeten wel haast maken. Als ze maar niet naar Felix Rottenberg en Hans Spekman gaan luisteren. Die werden deze week door de talkshows uit de mottenballen getoverd en mochten hun belegen zegje doen. Die blik van Felix alsof het land smachtend op zijn woorden zit te wachten. Om over de trui van Hans nog maar te zwijgen. Ik vrees dat ze allebei de komende dagen zenuwachtig naar hun telefoon loeren. Maar bel ze niet.

Ook geen Ploumen en zeker geen Kuiken. Daar trek je geen stemmen mee. Wie dan wel? Arib! Kan, maar die wil niet. Of Aboutaleb. Maar die wil ook niet. Dan blijft er maar een man over en dat is Jeroen Dijsselbloem. Met hem trekt de PvdA sowieso meer dan tien zetels. Misschien wel vijftien. Waarom? Omdat men hem gelooft en hij niet te wollig wauwelt. Neem dat nou maar van mij aan.

Of ik verstand van politiek heb? Niet officieel, maar wel een beetje. Want wie opende zijn oudejaarsconference met het aftreden van het kabinet Rutte? Precies. En waarom dat niet gebeurde? Die Mark is gewoon een langzame leerling.

Bron: NRC Handelsblad