Premier Aruba verwacht snel akkoord | Antilliaans Dagblad

Den Haag/Oranjestad – Minister-president Evelyn Wever-Croes verwacht in de loop van volgende week tot een akkoord te komen om de weg vrij te maken voor de derde tranche liquiditeitssteun in de vorm van zachte leningen. Dat zei ze na afloop van de Rijksministerraad (RMR).

,,Ik heb uitgelegd dat we voor deze ingrijpende maatregelen meer tijd nodig hebben dan drie dagen. Daar was begrip voor en we praten de komende dagen verder”, aldus de premier.

Over het ‘landenpakket’ dat afgelopen maandag ook in Oranjestad op de digitale mat plofte, zei de premier na afloop van de RMR dat het nog niet gelukt was om er binnen vier dagen over te beslissen maar dat ze al over een dag of vijf denkt het verlossende ‘ja’ te kunnen uitspreken. ,,Ik streef naar een snel akkoord om uit de stagnatie te komen.”

Ook Aruba krijgt bij een akkoord te maken met de hervormings- annex investeringsentiteit die gaat beslissen over de toewijzing van 500 miljoen euro aan de drie CAS-landen teneinde het bedrijfsleven op poten te krijgen en het land weerbaar te maken voor volgende economische schokken.

Hervormingen heeft het eiland overigens al in een vroeg stadium doorgevoerd, benadrukte de premier. ,,We hebben gekort op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en bewindslieden, en we hebben flink gesneden in de zorg. We vinden het ontzettend belangrijk om weerbaar te worden.”

Ze hebben op Aruba altijd zelf hun boontjes kunnen doppen, zei ze. Covid-19 stak daar een stokje voor. ,,Maar liefst tachtig procent van onze economie verdampte in een week tijd.” Reden dat de premier zei dankbaar te zijn dat de grenzen met Amerika ‘juist vandaag’ weer waren geopend. De meeste toeristen van Aruba komen uit de Verenigde Staten.

Het was, zo vervolgde ze, niet gemakkelijk te accepteren dat na de lockdown en het stilvallen van de inkomsten geld moest worden geleend van Nederland. Daar kwam ook nog eens bij dat haar kabinet met schulden van vorige regeringen had te kampen waardoor niet meer geleend kon worden op de kapitaalmarkt, zei ze.

Dat er harde voorwaarden worden gesteld aan het verstrekken van hulpgelden en leningen vindt ze ‘normaal’. Dat gegeven sluit echter niet uit dat Aruba zijn eigen ideeën over de voorwaarden ter tafel mag brengen, vindt de premier.

Een voorbeeld is het bezuinigingsplan om de pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 67. Naar de mening van Wever-Croes is die verhoging van de pensioenleeftijd nog lang geen gelopen race, omdat de levensverwachting in de tropen statistisch gezien lager is. ,,Dat zullen we in onze overwegingen moeten meenemen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING FINANCIELE (TRUST en ONLINE GOK) SECTOR GEHIGHLIGHTED.

