PBC | Weer repatriëringsvlucht naar Caracas

Dinsdag 16 februari gaat er opnieuw een charter naar Caracas om Venezolanen die hier vast zitten terug te vliegen.

Ook Venezolanen die ondergedoken zitten, kunnen zich melden. De vlucht is alweer de derde die Curaçao in samenwerking met het Venezolaanse consulaat organiseert.

Repatriëringsvluchten zijn omstreden omdat niet altijd duidelijk is of iedereen vrijwillig gaat of mogelijk vervolgt wordt bij terugkeer.

Het vliegtuig kan bij terugkeer naar Hato gestrande reizigers oppikken. Die moeten zich dan wel voor 10 februari aanmelden. Tickets kosten 157 dollar, exclusief belastingen.

