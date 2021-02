PBC | Britse variant op Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Curaçao heeft één besmetting met de Britse variant van het coronavirus geregistreerd. Het gaat om een inwoner van het eiland die niet heeft gereisd in de afgelopen periode.

Wel is hij in contact geweest met iemand die onlangs uit Nederland is gekomen en positief getest was op Covid-19.

Vanmiddag zal de overheid bepalen of er nieuwe maatregelen nodig zijn vanwege de Britse variant die veel besmettelijker is.

