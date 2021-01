PBC | Rhuggenaath over projecten in landspakket Curaçao

Persbureau Curacao

In deze video met Nederlandse ondertiteling vertelt Minister Presidènt Eugene Rhuggenaath over de laatste ontwikkelingen over landspakket en de projecten voor 2021 in het kader van de Nederlandse steunpakket.

Curaçao begint met het uitvoeren van 20 projecten in het kader van het Landspakket. Het gaat ondermeer om investeringen in het onderwijs, behoud van werkgelegenheid en versterking van het investeringsklimaat. Eind van deze maand moeten alle uitvoeringsplannen klaar zijn.

Nederland en Curaçao hebben op 2 november het Landspakket Curaçao ondertekend.

Bron: Persbureau Curacao