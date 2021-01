PBC | Verhoogde militaire activiteit op Curaçao

Persbureau Curacao

Willemstad – De komende week is er verhoogde militaire activiteit te zien op Curaçao.

Marinierseenheden van Aruba en Sint Maarten zijn dit weekend aangekomen voor een grote oefening. Die vindt plaats op schietterrein van Wacawa en duurt tot en met 2 februari. 120 militairen doen mee.

Vanwege Corona hebben de eenheden vóór vertrek in quarantaine gezeten. Tijdens de oefening verblijven de militairen met elkaar in een bubbel. Het transport van de mariniers naar Curaçao vond plaats over zee met marineschip de Pelikaan.

