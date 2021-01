PBC | ‘Venezolanen moeten naakt controles ondergaan in SDKK’

Persbureau Curacao

Willemstad – De gevangenisdirectie van SDKK blijft ontkennen, maar Human Rights Defense zegt dat de hongerstaking in de vreemdelingenbarakken is uitgebreid naar negen mensen.

Tien andere Venezolanen die daar vastzitten hebben om hulp gevraagd bij de mensenrechtenorganisatie. Ze zouden zich regelmatig moeten uitkleden om naakt gecontroleerd te worden op drugs.

18 uur per dag zitten ze in hun cel. Het eten is eenzijdig en vaak bedorven, er zijn veel muggen en ze moeten liggen op stinkende matrassen. De tien smeken om hulp, aldus Human Rights Defense.

Bron: Persbureau Curacao