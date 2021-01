Persbureau Curacao

Willemstad – Ondanks waarschuwingen van de politie zijn veel mensen na de avondklok nog op straat.

Zaterdag werden 35 boetes uitgedeeld. Twee horecaondernemers kregen een bekeuring omdat ze de regels overtraden. In Saliña heeft de politie enkele wegen voor het verkeer afgesloten en is een menigte uit elkaar gehaald omdat samenscholing verboden is.

De politie roept burgers op zich aan de regels te houden om zo verspreiding van het virus te voorkomen.