SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

WILLEMSTAD – Het gebrek aan financiële geletterdheid, vooral met betrekking tot het concept rente, baart zorgen op Curaçao. Dat blijkt uit het recente onderzoek van dr. Jasmira Wiersma, die afgelopen donderdag promoveerde aan de Universiteit van Groningen.

Uit haar proefschrift, getiteld Unlocking the Key to a Better Life: Three Essays on Financial Behavior, Financial Literacy, and Health, komt naar voren dat slechts 58 procent van de Curaçaoënaars volledig begrijpt wat rente is. Deze alarmerende bevinding onderstreept volgens de onderzoekster de noodzaak voor betere financiële educatie op het eiland.

Wiersma, zelf afkomstig van Aruba, heeft zowel in Curaçao als in Nederland gestudeerd. Ze heeft haar onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het SONORO-project, een initiatief van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en CentERdata.

Haar studie wijst uit dat veel inwoners van Curaçao in de schulden raken doordat zij niet volledig begrijpen hoe rente werkt. “Financiële geletterdheid is niet enkel een kwestie van begrijpen, maar ook van weloverwogen financiële keuzes maken,” zegt Wiersma. Vooral nu, tijdens economische onzekerheden als de COVID-19-pandemie, is dit essentieel.

De onderzoeker pleit voor onmiddellijke actie. Korte termijn voorlichting over financiële concepten is nodig, en op de lange termijn zou financiële educatie geïntegreerd moeten worden in het onderwijscurriculum.

Tijdens haar academische traject werkte Dr. Wiersma samen met internationaal gerenommeerde academici. Ze heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het vertegenwoordigen van jonge wetenschappers uit de Nederlandse Caribische eilanden en heeft haar bevindingen op tal van internationale platforms gepresenteerd.

