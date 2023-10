SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Freek van Beetz, bekend op Curaçao vanwege zijn rol als adviseur van de minister-president van de Nederlandse Antillen van 2001 tot 2010, heeft een nieuw boek uitgebracht: ‘Vergeefse moeite‘.

Van Beetz, eerder auteur van ‘Het laatste kabinet’, ‘Het einde van de Antillen’ en de roman ‘Uitzicht op zee’, keert terug naar de literaire scene met een intrigerend verhaal over familiebanden, misdaad en geheimen uit het verleden.

Het verhaal duikt in het leven van de broers Max en Jacques Benninga, opgroeiend in een joods gezin dat getekend is door oorlogstrauma’s en zakelijke tegenslagen. Beiden vertrekken op jonge leeftijd naar Amsterdam, maar hun paden divergeren al snel.

Max kiest voor een stabiel, burgerlijk leven, terwijl Jacques wordt verleid door het nachtleven, drugs en criminele activiteiten. Een beslissende wending in zijn leven komt wanneer hij een relatie aangaat met de raadselachtige Venezolaanse Daniëlle Machado Gil, die hem dieper in de criminele wereld trekt en uiteindelijk naar een gevangenis in Colombia leidt.

De plot verdiept zich wanneer Max, jaren later tijdens Jacques’ begrafenis, wordt benaderd door een dominee die beweert Jacques in de Colombiaanse gevangenis te hebben bezocht. Hun gesprek onthult details over het gecompliceerde verleden van de broers, de keuzes die tot hun uiteenlopende levens leidden, en een brandende vraag: wie betaalde de borgsom die leidde tot Jacques’ vroege vrijlating uit de gevangenis?

Met Vergeefse moeite biedt Van Beetz een boeiende reis door de naoorlogse jaren, en houdt hij de lezers geboeid tot de allerlaatste pagina, zoekend naar de ware oorzaak van Jacques’ ondergang.

Bron: Persbureau Curacao